Gastronomía

Noviembre trae a Coín el sabor de los quesos malagueños: tradición, otoño y preparativos navideños

Una cita que une la tradición quesera de la provincia con el ambiente otoñal y el inicio de las compras gastronómicas de cara a la Navidad

Redacción

Málaga |

Noviembre trae a Coín el sabor de los quesos malagueños: tradición, otoño y preparativos navideños
Noviembre trae a Coín el sabor de los quesos malagueños: tradición, otoño y preparativos navideños | Quesos de Málaga

El próximo domingo 16 de noviembre, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce en Coín volverá a convertirse en el epicentro del sabor malagueño con una nueva edición del Mercado de Quesos de Málaga, una cita ineludible para los amantes del queso y de los productos de la huerta de la comarca.

Como cada tercer domingo de mes, el recinto acogerá desde las 9:00 hasta las 14:30 horas a productores locales que ofrecerán más de medio centenar de variedades de quesos tradicionales malagueños, elaborados con leche de cabra y oveja en diferentes maduraciones, coberturas y estilos. A estos se sumarán yogures, cuajadas y deliciosas tartas de queso que harán las delicias de los visitantes.

El evento contará con la participación de once reconocidas queserías malagueñas: Cabraline, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro, cada una con su toque propio, su historia y su compromiso con la calidad y la tradición quesera de nuestra tierra.

Con el otoño en su punto álgido, noviembre invita a disfrutar de los sabores intensos y reconfortantes que acompañan esta estación. Es el momento perfecto para degustar quesos curados y semicurados junto a panes artesanos, mieles o frutos secos, y también para empezar a planificar las compras navideñas, seleccionando productos locales con los que sorprender a familiares y amigos durante las próximas fiestas.

Además, el Mercado de Quesos de Málaga se celebra junto al habitual mercado agroalimentario, donde los visitantes podrán completar su cesta con frutas y verduras de temporada, aceites, panes, embutidos y otros productos de cercanía, creando una experiencia completa de sabor y tradición.

Una jornada perfecta para disfrutar en familia, descubrir nuevas propuestas gastronómicas y apoyar a los productores locales que mantienen viva la esencia de los quesos malagueños.

El Mercado de Quesos de Málaga está organizado por la Asociación Quesos de Málaga y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer