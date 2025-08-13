Nikki Beach cumple 22 años como el gran icono del lifestyle internacional de la Costa del Sol

Lo que comenzó como una innovadora propuesta que fusionaba música, gastronomía, entretenimiento, moda y bienestar, evolucionó hasta convertirse en una marca global de culto. En Marbella, ese concepto encontró el escenario perfecto: un enclave privilegiado donde se respira sofisticación mediterránea y autenticidad.
Más que un beach club, Nikki Beach es parte del ADN turístico de la región, elevando el estándar del ocio de alta gama y contribuyendo activamente a proyectar a Marbella como un destino de lujo internacional sin perder su esencia local.