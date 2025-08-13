El pasado año la marca lanzó Lucia, un innovador concepto de restaurante y beach club dentro del grupo

Nikki Beach cumple 22 años como el gran icono del lifestyle internacional de la Costa del Sol

Desde su llegada a las costas de Marbella en 2003, Nikki Beach ha sido pionero en establecer un concepto de beach club donde la elegancia, la creatividad y el espíritu festivo conviven frente al mar. Hoy, tras 22 años de trayectoria, Nikki Beach Marbella se reafirma como el gran icono del lifestyle internacional en la Costa del Sol, punto de encuentro de referencia para celebridades, viajeros globales, empresarios y amantes del ocio de lujo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Aniversario
Lo que comenzó como una innovadora propuesta que fusionaba música, gastronomía, entretenimiento, moda y bienestar, evolucionó hasta convertirse en una marca global de culto. En Marbella, ese concepto encontró el escenario perfecto: un enclave privilegiado donde se respira sofisticación mediterránea y autenticidad.

Más que un beach club, Nikki Beach es parte del ADN turístico de la región, elevando el estándar del ocio de alta gama y contribuyendo activamente a proyectar a Marbella como un destino de lujo internacional sin perder su esencia local.

