El domingo 28 de septiembre

Nikki Beach cierra temporada con su fiesta más legendaria: red again

El rojo vuelve a encender Marbella. Tras años de espera, Nikki Beach trae de vuelta su fiesta más icónica, la Red Party, el próximo domingo 28 de septiembre (13:00 – 22:00 h). Una cita legendaria que promete cerrar la temporada con la energía, el estilo y la espectacularidad que han convertido a Nikki Beach en un referente mundial.

Isabel Naranjo

Malaga |

Rojo
Red Again no es solo el cierre de temporada: es una experiencia inmersiva donde la pasión, la música y la creatividad se funden en un universo rojo. El beach club se transformará en un escenario surrealista, repleto de instalaciones sorprendentes, performances teatrales y una atmósfera diseñada para perderse en la fantasía.

En el cartel artístico destacan:

Alessandro de Angelis Music, el distinguido grupo musical que ya hizo vibrar la White Party 2024.

El impactante Visionair Dance Show, con coreografías de alto voltaje visual.

Y los DJs Dann Martin y Stan Courtois, con sesiones que llevarán la pista al límite hasta la puesta de sol.

La filosofía Nikki Beach: celebrar la vida

Fundado en 1998, Nikki Beach revolucionó la manera de vivir el beach club. Su filosofía se resume en un lema que ha dado la vuelta al mundo: “Celebration of Life”. Nikki Beach Marbella, inaugurado en 2003, ha sido epicentro de experiencias memorables que combinan sol, mar, alta gastronomía, música en directo y un estilo de vida cosmopolita.

Con Red Again, Nikki Beach no solo despide la temporada 2025, sino que rinde homenaje a su trayectoria y al espíritu que lo ha convertido en referente mundial: crear recuerdos inolvidables y conectar a personas de todo el mundo a través de la celebración.

