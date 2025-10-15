Neotecfoofs, la empresa malagueña que conquista España y revoluciona el sector de la comida artesanal 24/7

Neotecfoods anuncia su adquisición por el Grupo NeoAdial, el referente francés en restauración automática, un hito que acelera su expansión y promete duplicar las implantaciones de cajeros de pizzas para 2026 en España, impulsando soluciones disruptivas para hamburgueserías, bocaterías, heladerías y panaderías.

Desde su llegada a España en 2018, Neotecfoods ha transformado el panorama de la hostelería con su icónico Pizzadoor, el cajero automático de pizzas artesanales que ha seducido a pizzerías tradicionales en todo el país. Con más de 40 unidades instaladas y operando 24/7, estas “puertas mágicas” no solo garantizan ventas ininterrumpidas –amortizándose con solo 10 pizzas diarias– sino que integran control remoto vía app “MyPizzadoor”, programas de fidelidad y hasta conexión con Uber Eats para entregas express.

“Hemos fusionado la esencia de la cocina artesanal con la vanguardia tecnológica, permitiendo a las pequeñas empresas de la hostelería expandir su negocio sin límites horarios”, explica Jean Daniel Hagolle, CEO de Neotecfoods.

El año 2025 marca un antes y un después. Bajo el paraguas del Grupo NeoAdial –líder mundial en soluciones de vending gourmet desde 2003 (con más de 3.500 máquinas instaladas en 30 países), Neotecfoods presenta un nuevo catálogo de máquinas dispensadoras: Burger’Thik para hamburguesas gourmet, Panidoor para bocadillos irresistibles, GelatoMatic para helados premium y Panadería24 para panes y bollería fresca. Estas máquinas, personalizables y modulares (desde fachadas futuristas hasta kioskos móviles), mantienen el 100% de elaboración artesanal mientras multiplican ingresos con ventas online y módulos outdoor. Como distribuidor exclusivo en España, Neotecfoods asegura instalación y mantenimiento cercano y permanente.

“La adquisición por el Grupo NeoAdial de la empresa malagueña no es solo un respaldo financiero, es una alianza estratégica para democratizar la restauración automática 24/7 de calidad en España”, afirma Jean Daniel Hagolle. “Nuestra ambición es clara: duplicar las implantaciones de Pizzadoor a más de 80 unidades para 2026 y escalar las nuevas soluciones, creando miles de oportunidades para pequeños negocios de restauración. Así se ofrecen soluciones a algunas de las dificultades actuales del sector de la hostelería”.