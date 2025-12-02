La Navidad más dulce llega a Ronda: vuelve la Muestra de Repostería Conventual de Málaga

El Palacio de Congresos de Ronda acogerá los días 6, 7 y 8 de diciembre la III Muestra de Repostería Conventual de la Provincia de Málaga, un encuentro único que reúne los dulces tradicionales elaborados artesanalmente en conventos y monasterios de clausura. En esta edición participarán diez comunidades religiosas, nueve de la provincia de Málaga y un monasterio invitado de Osuna (Sevilla), convirtiendo el evento en la mayor cita de repostería conventual de Andalucía.

La muestra está organizada por la Asociación Carta Malacitana, La Leonera Comunicación y Turismo de Ronda, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ronda, la Diputación de Málaga y su marca promocional “Sabor a Málaga, el sabor que nos une”. Colaboran además el Obispado de Málaga, la Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda y la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Un patrimonio gastronómico vivo

El objetivo de la muestra es poner en valor la repostería tradicional elaborada en los conventos y monasterios, una labor artesanal que se mantiene gracias a la dedicación de las religiosas, depositarias de recetas transmitidas durante generaciones. Estos dulces no solo representan un legado gastronómico, sino que sostienen la economía y la continuidad de las comunidades de clausura, así como la conservación del patrimonio histórico y artístico que custodian.

Entre los productos que podrán adquirirse destacan yemas del Tajo, mantecados, alfajores, roscos de vino, turrones, gañotes, pestiños, batatines, roscos de aceite, además de nuevas elaboraciones que algunas comunidades están incorporando para mantener viva su tradición repostera.

Como novedad, tras las fiestas, este año el proyecto incluye formación en los conventos de mano de expertos para ayudar a las religiosas a continuar produciendo el resto del año. De esta forma se ofrecerán dos talleres sobre chocolates y roscón de Reyes por parte de David Verdú (Pastelería Daver) y otros sobre higiene de los alimentos y calidad por parte Laboratorios Vázquez de Ronda.

Conventos y Monasterios participantes

Ronda:

Convento de las Clarisas de Sta. Isabel de los Ángeles

Convento de las Carmelitas Descalzas

Convento de las Clarisas Franciscanas

Cañete la Real:

Convento de las Monjas Carmelitas Calzadas

Antequera:

Convento de Sta. Clara (Belén)

Convento de las Descalzas

Monasterio de la Encarnación

Coín:

Convento de Sta. María de la Encarnación

Málaga capital:

Monasterio de Ntra. Sra. de la Paz y Stma. Trinidad

Osuna (Sevilla) – Invitado:

Monasterio de la Purísima Concepción

Un evento consolidado

La Muestra de Repostería Conventual se ha convertido en una cita ineludible para vecinos, visitantes y amantes del patrimonio gastronómico. Cada edición atrae a miles de personas que acuden a Ronda para adquirir productos únicos, disfrutar del ambiente navideño y apoyar de forma directa a los conventos y monasterios.

La entrada a la muestra es libre en horario de 10:00h a 19:00h.