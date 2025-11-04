La Navidad llega a Miramar con la inauguración del ‘Poblado de los Sueños'

La primera parte del programa de actividades navideñas diseñada por Miramar arrancará el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas con un pasacalle en la galería del centro comercial. El desfile navideño será el encargado de marcar el inicio de la Navidad en el centro comercial. A la par, mil afortunados tendrán acceso en exclusiva al Teatro de Inauguración de la Navidad de Miramar en la Terraza. Un evento único y con plazas limitadas, que se pueden conseguir participando mediante el sorteo que el centro ya tiene activo en las redes sociales.

A partir del sábado 8 de noviembre, las familias podrán visitar a Papá Noel adentrándose en un pasaje de luz y fantasía para recuperar la energía perdida de la Navidad. La aventura ‘El poblado de los Sueños de la Navidad’ tiene su inicio en el “recibidor de los sueños” y todos los visitantes se convertirán en imprescindibles para que la magia de la Navidad no se pierda. Con la ayuda de Papá Noel, la ‘Fábrica de los Sueños’ volverá a ponerse en funcionamiento siempre que las familias se sumen al esfuerzo de mantener vivos los sueños de la Navidad.

Desde el centro comercial Miramar reconocen que la ilusión depositada en cada nueva campaña navideña se va incrementando. Según Sandra Iglesias, directora de Marketing de Miramar: “cada año trabajamos para mejorar la experiencia de nuestros visitantes. El tradicional poblado ya se ha hecho un hueco entre nosotros y este año volvemos a poner el listón muy alto con talleres infantiles, bailes, teatrillos, todo para que perdure la ilusión de la Navidad. Invitamos a todos, niños y adultos, a participar en una Navidad mágica en Miramar”.

Durante todo el mes de noviembre y hasta el día 24 de diciembre, además de visitar a Santa Claus, los más pequeños podrán desarrollar su creatividad a lo largo de la semana en los talleres de los sueños, que presentan un espacio onírico en el que no existe límite para la imaginación. Todos los viernes y durante el fin de semana se pone en marcha el taller de construcciones de ensueño, juegos y diversión soñada. El plan se completa con otra de las actividades planificadas para los sábados, los

teatrillos navideños. Miramar invita una Navidad más a disfrutar de tiempo de calidad en familia, viviendo el entretenimiento y el ocio con la mirada puesta en los sueños.

Todas las actividades propuestas por el centro comercial Miramar son gratuitas. Para no perderse ninguna actividad el centro comercial recomienda realizar reserva anticipada organizando el ocio y el entretenimiento. Ya pueden reservar la participación a través de la APP de Miramar y acudir a la web para conocer los horarios de la programación.