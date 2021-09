Navarro: "En cuanto haya aprobación de las autoridades sanitarias, procederemos con la vacunación de los menores de 12 años"

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro ha destacado en Más de Uno Málaga que: “Aún hay más más de 270.000 malagueños que no han querido o no han podido vacunarse. Navarro ha señalado que: “Algunos gobiernos como el español han lanzado mensajes contradictorios que no han ayudado a que haya un porcentaje mayor incluso de vacunados".

Con respecto a la petición de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol de aumentar los ERTE hasta Semana Santa de 2022, la delegada ha señalado que desde el Gobierno andaluz son partidarios de que los ERTE's duren hasta que finalice la pandemia.

En los micrófonos de Más de Uno Málaga Navarro se ha referido al comienzo del curso escolar, y ha comentado que: “El pasado, fue un curso exitoso en cuanto a la crisis y la forma de afrontarla. Pido confianza a los padres y madres, porque el tiempo nos está dando la razón. Estamos siendo prudentes y responsables y no nos tiraremos a la piscina con ninguna medida ni en ningún momento”.