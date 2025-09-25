Navajas, del Cánovas: "Queremos que los escolares se acostumbren a ir al teatro"

Hoy en nuestra agenda de ocio de cada semana conocemos la programación del Teatro Cánovas de la mano de su director, Antonio Navajas. Pensado para todos los públicos, con especial hincapié por su ubicación para los jóvenes y adolescentes, ofrece más de un centenar de representaciones hasta mayo de 2026, incluyendo dos espectáculos de calle encargados de abrir la temporada en octubre.

Para este año, se amplía la oferta del Cánovas con la incorporación del flamenco al teatro de vanguardia, con la actuación entre otros de Dani Casares. Aquí pueden encontrar toda la información.