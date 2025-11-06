Narbona Solís celebra el XXI Salón del Vino y la Gastronomía el 10 de noviembre en Torremolinos

El próximo 10 de noviembre, Torremolinos volverá a convertirse en el epicentro del vino y la alta gastronomía con la celebración del XXI Salón del Vino y la Gastronomía, organizado por Distribuciones Narbona Solís.

Así lo ha expresado hoy Juan Carlos Narbona, gerente de la empresa, durante un encuentro con medios y profesionales celebrado en la tienda Narbona Solís del Centro Comercial Málaga Plaza, donde ha avanzado algunos detalles de esta nueva edición del evento.

“El Salón del Vino y la Gastronomía es una manera de recorrer España en un solo día” ha asegurado el gerente, Juan Carlos Narbona. Consolidado como uno de los encuentros de referencia en el sur de España, el Salón reunirá en una única jornada a más de 3.000

profesionales del sector, que podrán conocer, catar y descubrir las últimas tendencias enológicas y gastronómicas. En esta edición participarán más de 200 expositores, entre los que se encuentran más de 100 bodegas nacionales e internacionales, así como firmas de

destilados y productos gourmet de primer nivel.

Una experiencia para los sentidos

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de catas comentadas, showcookings y presentaciones de producto que permitirán conocer de primera mano las novedades más destacadas del mercado. Desde vinos de pequeñas bodegas hasta etiquetas de prestigio y productos gourmet innovadores, el Salón ofrece un recorrido completo por lo mejor de la gastronomía actual.

Entre las actividades más destacadas de esta edición figuran tres catas y dos showcookings que prometen deleitar a los profesionales asistentes. La jornada comenzará a las 12:30 horas con la cata “200 Monges – Vinícola Real: Grandes blancos y rosados”, una propuesta que pondrá en valor la elegancia y el carácter de estos vinos de alta gama, reconocidos por su equilibrio y complejidad aromática. A las 15:30 horas llegará el turno de “El maridaje sin límites: Laduc demuestra que el 0% también conquista la mesa”, una experiencia que explorará nuevas armonías gastronómicas con productos sin alcohol, demostrando que la innovación y el placer sensorial pueden ir de la mano. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, “Ferrer Wines: la esencia del espumoso” ofrecerá un recorrido por el universo de los vinos espumosos, donde la burbuja será la gran protagonista de una experiencia fresca, elegante y festiva.

A estas catas se sumarán dos showcookings en directo que combinarán creatividad, técnica y producto de cercanía. En “Del bosque al puerto. Cocina de producto con Fran Rascado”, el chef del restaurante Alaparte mostrará su particular visión de la cocina andaluza

contemporánea, uniendo la esencia de la tierra y el mar a través de elaboraciones honestas y llenas de sabor. Por su parte, Elías Tang, chef de La Bocaná, presentará “El mar en tres acentos”, una demostración que viajará del Cantábrico al Atlántico con tres bocados llenos de matices: Bocado del Cantábrico y Atlántico y Ostra Acevichada Mediterránea–Nikkei, reinterpretando la tradición marina desde una perspectiva cosmopolita.

Estas actividades, junto con el resto de experiencias previstas durante la jornada, convertirán al Salón en un punto de encuentro sensorial donde el vino, la innovación y la gastronomía se dan la mano para inspirar a los profesionales del sector.

Novedad destacada: Coto de Hayas Blanco 0,0

Entre los lanzamientos más esperados, destaca la presentación de Coto de Hayas Blanco 0,0, el primer vino sin alcohol de Bodegas Aragonesas.

Elaborado con uva moscatel, este vino marca la entrada de la bodega en el creciente mercado de los vinos sin alcohol, un segmento que gana protagonismo tanto en el ámbito nacional como internacional. Coto de Hayas Blanco 0,0 realiza su fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura y, una vez finalizada, se somete a un proceso físico de desalcoholización.

El resultado es un vino de color amarillo pajizo, limpio y brillante, con aromas frutales de buena intensidad y un paso por boca agradable, con volumen y un final goloso.

“Vamos a presentar una novedad a nivel nacional. Un vino sin alcohol, que en la actualidad se habla mucho de que el futuro del sin alcohol está llegando y lo vemos cada día más”, ha comentado el gerente de Narbona Solís, Juan Carlos Narbona en la rueda de prensa previa a esta edición. “Esto que presentamos desde bodegas aragonesas, Coto de Hayas 0’0, es un vino que ha sido vino, ha tenido una fermentación alcohólica y después se ha desalcoholizado, algo que no se lograba conseguir antes”, ha declarado.

Un referente en el calendario profesional

El Salón del Vino y la Gastronomía se ha consolidado a lo largo de sus veintiuna ediciones como una cita imprescindible para distribuidores, hosteleros, sumilleres, cocineros y amantes de la enogastronomía.

Tras reunir a más de 3.000 profesionales en su edición anterior, el evento de 2025 aspira a superar esa cifra, reforzando su papel como uno de los encuentros enogastronómicos más relevantes del sur de España.

El XXI Salón del Vino y la Gastronomía reafirma así su compromiso con el sector, ofreciendo una plataforma para el crecimiento de la cultura del vino y la gastronomía en Andalucía —un encuentro donde tradición, innovación y calidad vuelven a ser protagonistas