El Museo del Vino de Málaga se convierte en uno de los primeros museos de España en incorporar inteligencia artificial a su experiencia de visita

El Museo del Vino de Málaga da un paso hacia el futuro de la innovación en la cultura y el enoturismo al incorporar Inteligencia Artificial (IA) en su recorrido expositivo, consolidándose como uno de los primeros museos en España en integrar esta tecnología para mejorar la experiencia del visitante.

Esta apuesta por la innovación se materializa con dos novedades principales: el lanzamiento de "Pajarete", un asistente virtual con IA, y una gymkhana interactiva y multilingüe que permitirá a los visitantes descubrir los tesoros vinícolas de la provincia de forma amena, participativa y para todas las edades.

"Pajarete": El Experto en Vinos malagueños con Inteligencia Artificial

La innovación más destacada es la llegada de "Pajarete", un asistente virtual desarrollado con Inteligencia Artificial, accesible de forma sencilla a través de WhatsApp.

Bautizado con el nombre de uno de los vinos más emblemáticos de la provincia, "Pajarete" está diseñado para ser "ese amigo que lo sabe todo sobre los vinos de Málaga". El visitante puede comunicarse directamente con él, tanto durante como después de su visita, para obtener:

Recomendaciones personalizadas de vinos y bodegas.

Información detallada sobre las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Datos sobre la Ruta del Vino de Ronda y Málaga, municipios, alojamientos rurales y restaurantes asociados.

Una Gymkhana Interactiva para Descubrir los Tesoros Vinícolas

El museo estrena también una gymkhana interactiva y multilingüe que transforma la visita del museo en una experiencia lúdica, participativa y adaptada a todas las edades, atrayendo tanto al público local como a familias y turistas nacionales e internacionales.

A través de su propio móvil, los participantes se sumergen en un recorrido de retos y preguntas sobre la historia del vino en Málaga, las D.O. y los secretos de su proceso de elaboración.

Al finalizar la actividad, los participantes podrán canjear sus logros por descuentos u obsequios en la tienda del museo, y los concursantes con las mejores puntuaciones y menor tiempo de respuesta serán reconocidos, reforzando el espíritu divertido y competitivo de la propuesta.