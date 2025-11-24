El Museo del Videojuego OXO Málaga abre sus puertas a la exposición temporal "Para nosotros, jugadores. 30 años de historia de PlayStation"

OXO Museo del Videojuego Málaga presenta la exposición temporal “Para nosotros, jugadores: 30 años de historia de PlayStation”. Esta exposición homenajea los 30 años de historia de PlayStation, y ha abierto sus puertas desde el 13 de noviembre de 2025 hasta el 19 de abril de 2026, gracias al patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol. En la rueda de prensa de presentación participaron Santiago Bustamante, Director cultural de OXO Museo del Videojuego y Antonio Díaz, Director Gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Esta nueva exposición ofrece a los visitantes una experiencia interactiva y emocionante al poder sumergirse en la historia de esta icónica y revolucionaria consola.

Un viaje interactivo por la evolución de PlayStation

La exposición “Para nosotros, jugadores: 30 años de historia de PlayStation” guía a los visitantes a través de un viaje por el tiempo, desde el lanzamiento de PlayStation en 1994 hasta la PlayStation 5. Los asistentes pueden interactuar con las consolas de cada etapa, reviviendo así los momentos clave de la historia de PlayStation y los juegos que marcaron a cada generación.

Los visitantes pueden disfrutar de una sección donde jugar a los videojuegos más famosos de PlayStation, como The Last of Us o Marvel’s Spider-Man. Además, pueden ver una exclusiva colección de figuras de tamaño real de héroes icónicos de las sagas más famosas de los videojuegos o vivir una experiencia de conducción real con una cabina de simulación de conducción de Gran Turismo.

Después del éxito de la exposición en OXO Museo del Videojuego Madrid, llega en exclusiva a Málaga para que los visitantes puedan disfrutar de la historia y el desarrollo de esta consola que ha marcado a varias generaciones.

Las entradas están disponibles en https://oxomuseomalaga.com/entradas/