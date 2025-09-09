El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares estrena un ciclo de charlas sobre su colección de objetos

Profesionales de diferentes ámbitos y expertos en la historia y el patrimonio de Málaga analizarán la representación de los objetos artesanos del museo y su carácter etnográfico según sus visiones y experiencias con la finalidad de ofrecer una mirada interdisciplinar para comprender la relevancia de estos bienes como elementos clave de nuestra memoria e identidad cultural.

El ciclo arrancará el miércoles 17 de septiembre con la charla ‘Los barros malagueños, ilustraciones corpóreas del costumbrismo decimonónico’ a cargo del experto en Lengua Española y Filología Hispánica Francisco Carriscondo, que analizará la inclusión de las escenas y personajes representados en estas pequeñas figuras en la literatura, pintura y escultura del costumbrismo andaluz.