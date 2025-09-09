El ciclo arranca el 17 de septiembre

El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares estrena un ciclo de charlas sobre su colección de objetos

Fundación Unicaja organiza el ciclo de charlas ‘Constelaciones artesanales’ para poner en valor el papel y significado de la colección de objetos artesanos y artísticos del Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Los encuentros tendrán lugar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en la sala de los barros malagueños con entrada libre hasta completar aforo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Unicaja
El Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares estrena un ciclo de charlas sobre su colección de objetos | www.ondacero.es

Profesionales de diferentes ámbitos y expertos en la historia y el patrimonio de Málaga analizarán la representación de los objetos artesanos del museo y su carácter etnográfico según sus visiones y experiencias con la finalidad de ofrecer una mirada interdisciplinar para comprender la relevancia de estos bienes como elementos clave de nuestra memoria e identidad cultural.

El ciclo arrancará el miércoles 17 de septiembre con la charla ‘Los barros malagueños, ilustraciones corpóreas del costumbrismo decimonónico’ a cargo del experto en Lengua Española y Filología Hispánica Francisco Carriscondo, que analizará la inclusión de las escenas y personajes representados en estas pequeñas figuras en la literatura, pintura y escultura del costumbrismo andaluz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer