El Museo Carmen Thyssen de Málaga ha presentado la exposición ‘Telúricos y primitivos. De la escuela de Vallecas a Miquel Barceló’

Una exposición que estará abierta para el público desde mañana martes 7 de octubre hasta el próximo 1 de marzo de 2026

La exposición ‘Telúricos y primitivos. De la escuela de Vallecas a Miquel Barceló’ es un recorrido de más de 60 obras de autores de la talla de Pablo Picasso, Joan Miró o Miquel Barceló, entre otros.

Se trata de un relato coral con el que explorar, a través de conceptos como lo telúrico y lo primitivo, claves del arte español del siglo XX en su búsqueda de una vanguardia propia.

La directora artística del Museo Carmen Thyssen de Málaga, Lourdes Moreno, nos cuenta más detalles en Más de Uno Málaga.

