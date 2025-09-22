El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta su Programa de Educación y Acción cultural 2025-2026

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado en este lunes su Programa de Educación y Acción cultural para el curso 2025-2026, que cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa”.

Un año más, la propuesta del Museo en materia educativa y de acción cultural queda estructurada en seis apartados, todos ellos atendiendo al público al que se dirige cada actividad. De esta manera, el Programa incluye apartados dedicados a los centros educativos y a otras comunidades; así como a familias, niños/as y jóvenes en fines de semana y periodos vacacionales, en definitiva; a etapas de tiempo libre. Por otro lado, ‘Pensamiento y debate’ mirará con sus actividades tanto a la Colección Permanente como a la exposición temporal ‘Telúricos y primitivos’, de inminente apertura, y la futura ‘Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)’. El capítulo dedicado a co-laboratorios y talleres de creación y el dedicado al programa de acción cultural propiamente dicha, con propuestas y ciclos de danza, artes vivas, música y poesía, completan el Programa de Educación y Acción Cultural del curso 2025-2026, que será descargable en www.carmenthyssenmalaga.org/educacion.

INSCRIPCIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS

A partir del martes 23 de septiembre se abren las inscripciones destinadas a grupos de educación infantil, primaria y secundaria, y que se desarrollarán hasta el 29 de mayo de 2026. En concreto, las actividades se titulan ‘Como en casa’ (para Educación Infantil y primer ciclo de Primaria), ‘Un final como principio’ (segundo y tercer ciclo de Primaria) y ‘¿En qué te puedo ayudar?’ (Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio). Las actividades admiten un máximo de 25 alumnos/as por sesión.

Asimismo, y como viene siendo costumbre anualmente, el Departamento de Educación del Museo pone a disposición de profesores, de manera gratuita, herramientas para el profesorado y educadores y educadoras, así como la posibilidad de llevar a cabo visitas autónomas de alumnos y alumnas con sus profesores y profesoras.

COMUNIDADES

De la misma forma, el Museo abre desde el 15 de octubre sus actividades destinadas a las distintas comunidades y grupos especiales. Mirando a centros y grupos en dificultad social, el Museo pone en marcha el programa ‘Idas y vueltas’; por otro lado, se programarán visitas dialogadas para adultos y adultas en riesgo de exclusión social y visitas adaptadas para personas con diversidad funcional. Las personas mayores de 60 años contarán un año más con la actividad ‘Voces de la memoria. Ir al baile’.

EN TIEMPO LIBRE

El Programa Educativo 2025-2026 volverá a contemplar las actividades de tiempo libre, que durante los fines de semana y períodos de vacaciones llena de vida el Museo en unas propuestas que gozan de gran aceptación.

Estas actividades están destinadas tanto a familias completas como, específicamente, bebés (con bebecuentos e iniciación musical), o niños y niñas de 6 a 12 años, con líneas como ‘Arte en movimiento’ y las actividades para períodos vacacionales ‘Museo de Navidad’, ‘Museo de Semana Blanca’ o ’Museo de Verano’.

PENSAMIENTO Y DEBATE

Un año más, la línea ‘Pensamiento y debate’ propondrá conferencias en torno a las grandes exposiciones temporales del curso: ‘Telúricos y primitivos’, de octubre a marzo de 2026 o, posteriormente, ‘Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980)’. La Colección Permanente, por su parte, tomará protagonismo en ciclos como ‘Otras miradas’, en donde las obras costumbristas se abrirán de manera diversa a otras disciplinas artísticas, provocando un diálogo enriquecedor.

CO-LABORATORIOS

El mes de abril de 2026 se abrirá a educadores y personas interesadas en la docencia con ‘EducaLab’: espacio abierto a la reflexión crítica y creativa, que provocará la generación de nuevos enfoques pedagógicos. Al mes siguiente, serán los talleres de creación los que tomarán el testigo, con propuestas de artistas y colectivos que ayudarán a desarrollar la creatividad personal y colaborativa de los participantes.

ACCIÓN CULTURAL

El Programa de Educación y Acción Cultural 2025-2026 se cierra con el espacio dedicado a la Acción Cultural propiamente dicha. En ella, ciclos consagrados como ‘Costumbre’, de poesía o ‘Tangentes. Experiencias de danza y performance’, alcanzan ya su sexta y quinta edición, respectivamente.