El Museo del Automóvil y la Moda plantea un viaje a la artesanía contemporánea con una nueva exposición temporal

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha inaugurado una nueva exposición temporal titulada ‘Ars | Textum. Manos que Crean’, un proyecto expositivo que muestra la artesanía contemporánea como un laboratorio de experimentación material, donde la tradición se transforma en motor de innovación y diálogo entre disciplinas.

La inauguración de esta exposición, organizada por Ipsa Ratio, ha contado con la presencia de las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González; la comisaria de la exposición y CEO de Ipsa Ratio, Begoña Pascual; así como de representantes del tejido cultural, empresarial y social de Málaga.

‘Ars | Textum’ estará abierta al público hasta el próximo 10 de diciembre de 2025, en la Sala Motores del espacio museístico de Tabacalera. Una muestra que reúne a artesanos reconocidos con el sello oficial Artesanía con A de Andalucía, junto con la participación del artista internacional invitado Pavel Moriche, y bajo la dirección artística y fotografía de Laura Corrales.

Este proyecto innovador desvela cómo disciplinas aparentemente independientes comparten herramientas conceptuales y estrategias experimentales, configurando un sistema creativo y productivo en red.

Un recorrido en cuatro ejes creativos

El visitante podrá descubrir la artesanía contemporánea a través de un itinerario estructurado en cuatro zonas temáticas:

1. Alquimia de la Transformación: procesos térmicos como la cerámica y el vidrio, donde el calor se convierte en herramienta de creación.

2. Texturas en Diálogo: oficios de contacto directo con el material, como el esparto, la madera y los biomateriales experimentales.

3. Revoluciones Silenciosas: reinterpretaciones de técnicas históricas como el papel artesanal, la estampación textil o la cerámica con nuevos lenguajes.

4. Síntesis Contemporánea: proyectos colaborativos donde el saber tradicional se funde con la investigación interdisciplinar.

Esta organización revela que la innovación artesanal surge del intercambio de saberes entre campos creativos, no del perfeccionamiento aislado.

Con esta exposición, el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga propone entender la artesanía contemporánea como red de conocimientos interconectados donde cada disciplina aporta herramientas conceptuales y metodológicas al conjunto, configurando un ecosistema productivo en constante evolución.