‘Mujeres al Volante’, la nueva exposición fotográfica del MAM para concienciar sobre la violencia de género

La jornada ha contado también con una charla-coloquio con la piloto Laura Aparicio, la comisaria técnica del París-Dakar Miriam Silva, y la exfiscal de Violencia de Género, Gracia Rodríguez

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha inaugurado esta mañana la exposición temporal ‘Mujeres al Volante’, una serie de instantáneas tomadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo teniendo como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género de la provincia malagueña gracias a la colaboración del Equipo de Atención de la Mujer de Málaga.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 9 de diciembre, abre un diálogo necesario entre arte, memoria y denuncia social, utilizando el entorno del automóvil como metáfora de la toma de control, la resiliencia y el camino hacia una nueva vida.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia; la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora técnica del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas en el Consistorio malagueño, Dolores Aurioles; y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Rosa del Mar Rodríguez, quienes destacaron la importancia de unir instituciones y espacios culturales para trabajar contra la violencia de género.

Una exposición íntima y valiente

‘Mujeres al Volante’ reúne retratos, testimonios y escenas simbólicas en las que las protagonistas aparecen junto a vehículos históricos de la colección del MAM, que actúan como marco narrativo para representar conceptos como libertad, autonomía y reconstrucción personal.

Cada fotografía está acompañada de una frase inspiradora, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que profundiza en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación.

El objetivo principal es concienciar, mostrando la violencia machista desde la voz y la mirada de quienes la han sufrido, y situando el Museo como un espacio de cultura comprometida con la igualdad.

Charla-coloquio con voces de referencia

Tras la inauguración, el público asistió a una charla-coloquio moderada por el equipo de comunicación del museo y la colaboración de Vídeo Promoción, que contó con la participación de tres referentes femeninas en ámbitos tradicionalmente masculinos: Gracia Rodríguez, exfiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica en la Audiencia Provincial de Jaén; la piloto Laura Aparicio, que ha relatado su experiencia en el mundo del motor, un sector aún muy masculinizado en la actualidad y la importancia de la prevención en edades tempranas; y Miriam Silva, primera comisaria técnica del París-Dakar y de las 24h de Le Mans.

La sesión combinó análisis jurídico, testimonios del ámbito deportivo y reflexiones sobre igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia en adolescentes.

Un museo comprometido con la igualdad

No es la primera vez que el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga se implica en esta causa: edición tras edición, se posiciona como altavoz en la reivindicación de poner fin a esta lacra que aún persiste. Con esta exposición y las actividades asociadas, el MAM vuelve a reforzar su compromiso como espacio cultural abierto a la reflexión social, posicionándose como un agente activo en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de iniciativas de sensibilización dirigidas a todo tipo de públicos, incluidos jóvenes y centros educativos.

