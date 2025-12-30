Muelle Uno finaliza 2025 superando los 15,5 millones de visitantes, un nuevo récord histórico de afluencias desde su apertura

Muelle Uno finaliza 2025 con un balance muy positivo, superando los 15,5 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior y establece un nuevo récord histórico de afluencias desde su apertura.

Este crecimiento se acompaña de un buen comportamiento económico: las ventas globales de los locales superan los 63 millones de euros, frente a los 58 millones del año anterior. Muelle Uno se consolida, así como motor económico y social, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos y contribuyendo de forma destacada al tejido productivo de la ciudad.

Mejora del espacio y optimización del mix comercial

Durante 2025, Muelle Uno ha centrado sus esfuerzos en la reordenación y modernización de locales, así como en la mejora de instalaciones, con el objetivo de optimizar los servicios y la experiencia de los usuarios.

El año ha estado marcado por la apertura de nuevos establecimientos estratégicos, entre los que destacan la Barça Store, que refuerza la oferta vinculada a grandes marcas internacionales, y Manolo Bakes, que amplía el eje gastronómico del centro con una propuesta muy demandada por los usuarios.

Estas incorporaciones, junto con la actualización constante de espacios existentes, fortalecen un mix comercial equilibrado y adaptado a las nuevas demandas del consumidor, combinando moda, gastronomía, ocio y experiencias únicas.

Un modelo de experiencias en un entorno único

El formato abierto de Muelle Uno, su ubicación estratégica junto al centro histórico y el paseo marítimo, y su integración con la vida cultural de Málaga, generan una relación cercana con el visitante. El público recorre el espacio de manera relajada, combinando compras, gastronomía, ocio y cultura a su propio ritmo.

Además, Muelle Uno se ha consolidado como escenario de referencia para activaciones de grandes marcas nacionales e internacionales, como Yves Saint Laurent, Maserati, Loewe o El Corte Inglés, y como un espacio activo en la agenda cultural de Málaga, colaborando en eventos e iniciativas de carácter social y cultural.

La restauración sigue siendo uno de los principales motores de actividad, favoreciendo estancias más largas y reforzando un modelo integrado en el que comercio, gastronomía y entretenimiento se complementan.

Mirando al futuro

De cara a 2026, Muelle Uno continuará desarrollando proyectos destinados a reforzar la experiencia del público, mejorando cada detalle del centro y adaptando sus espacios a nuevas formas de disfrutar de su oferta de comercio, gastronomía, ocio y cultura.

En palabras de Sergio García, gerente de Muelle Uno: "el crecimiento registrado en 2025 confirma la solidez del proyecto y el acierto de un modelo que combina comercio, gastronomía, cultura y ocio en un entorno único frente al mar. Más allá de las cifras, nuestro foco está en seguir mejorando la experiencia del público, cuidando el espacio y adaptándonos a nuevas formas de disfrutarlo."

Las cifras alcanzadas y la madurez del proyecto permiten afrontar el futuro con optimismo, consolidando a Muelle Uno como destino de referencia en Málaga, tanto para residentes como para visitantes