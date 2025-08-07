Motel Particulier Marbella da un paso más en su evolución como restaurante y club privado

Ubicado en una auténtica joya arquitectónica—un imponente edificio de inspiración árabe de los años 80 en la Milla de Oro de Marbella que había permanecido cerrado durante más de 20 años—este amplio espacio, ahora renacido gracias a una significativa inversión de más de 10 millones de euros, cuenta con más de 2.000 m² distribuidos en varias plantas. Ofrece un restaurante, terraza al aire libre y un club privado de socios, con azotea y piano bar exclusivamente para miembros, invitando a los huéspedes a desaparecer del mundo exterior y reaparecer en un lugar más decadente, más seductor y completamente desconocido.

Diseñado en colaboración con el aclamado interiorista Lázaro Rosa Violán, el espacio combina una elegancia atemporal con una inmersión vanguardista. La visión culinaria está liderada por César Alonso, exchef de los restaurantes insignia de Gastón Acurio, aportando una maestría refinada a cada plato.

UN UNIVERSO SECRETO PARA AMANTES DE LO INALCANZABLE

Motel Particulier no es un restaurante: es una dimensión oculta, diseñada para quienes anhelan belleza, privacidad y misterio. Aquí, los cinco sentidos no solo se estimulan, sino que se seducen. Desde el aroma de cítricos y humo que flota por las terrazas, hasta los graves aterciopelados de bandas sonoras curadas que parecen envolver la piel, cada elemento está calibrado para transformar tu estado de ánimo y agudizar tus sentidos.

En el corazón de la experiencia se encuentra un viaje culinario donde el alma mediterránea se encuentra con la precisión japonesa. Cada plato —como el Wagyu Yakitori, el Negitoro de Langosta 24k o el impactante Imperial Surf & Turf— parece más una escena de un sueño que una comida. El Tomahawk, terminado con el glaseado característico de Shio Koji, es un momento de teatro: atrevido, primitivo e inolvidable.

Desde las primeras horas de la noche hasta la madrugada, la experiencia se transforma. Trajes de alta costura se deslizan entre mesas perfectamente iluminadas, las actuaciones surgen sin previo aviso. Ninguna visita es igual a otra: cada noche se convierte en su propia historia.

MEMBRESÍA: EL PRIVILEGIO SUPREMO

Aunque Motel Particulier recibe a todos los huéspedes en su restaurante, terrazas y bares, la membresía desbloquea un nivel de exclusividad aún más profundo con una sala privada dedicada exclusivamente a los mimebros. Más que acceso, el Members’ Club ofrece un sentido de pertenencia a un mundo paralelo, creado para los culturalmente curiosos y los estéticamente exigentes. Aquí, el diseño es íntimo, la programación cuidadosamente curada y la discreción absoluta.

Tener la membresía no es solo conseguir entrada. Es formar parte de un concepto vivo, raro, irrepetible y siempre en evolución. Aunque cualquiera puede postular, la aprobación es por comité: no es una cuestión de estatus, sino de alineación. La pregunta no es si quieres entrar, sino si perteneces.

UNA VISIÓN GLOBAL CON ALMA MARBELLÍ

Este nuevo enclave de Motel Particulier marca un momento crucial en la alianza creativa entre Grupo Mosh —maestros de la hospitalidad inmersiva— y Grupo Dani García, líderes en experiencias culinarias creativas.

Apoyado por socios internacionales de los mundos del cine, la moda, las finanzas y el deporte, incluyendo al aclamado actor y fenómeno viral Arón Piper como embajador de marca, el proyecto refleja una misión compartida: posicionar Marbella como un núcleo global de innovación culinaria, arquitectura sensorial y magnetismo cultural.

Con más de 200 empleos directos creados y cada detalle meticulosamente considerado, Motel Particulier aspira a redefinir el lujo en la Costa del Sol, elevándolo de destino a dimensión.