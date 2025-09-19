Con sabores que viajan entre Japón, Perú y el Mediterráneo

Motel Particulier, la fusión gastronómica que conquista la Milla de Oro marbellí

Desde su reapertura el pasado mes de julio, Motel Particulier se ha consolidado como uno de los espacios más singulares de la Milla de Oro de Marbella. Enclavado en un edificio histórico de inspiración árabe de los años 80, el proyecto combina restaurante, entretenimiento, shows, terraza y un exclusivo club privado con piano bar y azotea.

Isabel Naranjo

Malaga |

Marbella
Fruto de la alianza entre Grupo Mosh y Grupo Dani García, Motel Particulier va más allá de la restauración para convertirse en un auténtico universo sensorial, donde gastronomía, diseño, música y hospitalidad conviven en armonía. El interiorista Lázaro Rosa-Violán, reconocido internacionalmente por sus proyectos en hoteles, restaurantes y espacios icónicos alrededor del mundo, ha sido el encargado de dar forma a un escenario que envuelve al visitante en una atmósfera de elegancia atemporal y sofisticación contemporánea. Con su característico enfoque, que combina clasicismo y modernidad, Rosa-Violán convierte cada rincón en una experiencia única y memorable.

La visión gastronómica de César Alonso

El alma culinaria del proyecto está dirigida por el chef ejecutivo César Alonso, formado en templos gastronómicos como El Celler de Can Roca, Noma o Mugaritz, y con una etapa clave en el Grupo Acurio, referente internacional de la cocina peruana.

“Liderar la cocina de Motel Particulier significa aportar mi recorrido profesional y crear un espacio donde los comensales vivan una experiencia distinta a lo que actualmente existe en la ciudad”, afirma Alonso.

Su propuesta se caracteriza por una fusión singular: precisión japonesa, sabores peruanos y productos mediterráneos, todo ello enriquecido con matices franceses que aportan sofisticación. Ingredientes como el ají amarillo y el rocoto imprimen identidad peruana a platos que ya se han convertido en favoritos, como el Ceviche de Lubina con leche de tigre de rocoto o los tiraditos.

Entre sus imprescindibles, el chef recomienda el Aguacate Malagueño relleno de Cangrejo Real, que refleja el compromiso con el entorno local, y The Motel Golden Key, un postre icónico que condensa la filosofía del espacio.

“La experiencia gastronómica no es solo lo que comes, sino cómo lo vives. El diseño, la iluminación y la música crean un entorno que potencia sabores y emociones, generando un recuerdo completo”, subraya Alonso.

Un nuevo referente en la Costa del Sol

Con esta propuesta, Motel Particulier se consolida como mucho más que un restaurante: un destino gastronómico donde la creatividad culinaria, el diseño y la hospitalidad se unen para ofrecer una experiencia única en la Milla de Oro.

Su combinación de alta cocina, ambiente sofisticado y visión cosmopolita lo sitúa ya como uno de los grandes referentes de la escena culinaria marbellí, atrayendo tanto a locales como a visitantes internacionales en busca de experiencias memorables.

