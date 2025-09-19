Motel Particulier, la fusión gastronómica que conquista la Milla de Oro marbellí

Fruto de la alianza entre Grupo Mosh y Grupo Dani García, Motel Particulier va más allá de la restauración para convertirse en un auténtico universo sensorial, donde gastronomía, diseño, música y hospitalidad conviven en armonía. El interiorista Lázaro Rosa-Violán, reconocido internacionalmente por sus proyectos en hoteles, restaurantes y espacios icónicos alrededor del mundo, ha sido el encargado de dar forma a un escenario que envuelve al visitante en una atmósfera de elegancia atemporal y sofisticación contemporánea. Con su característico enfoque, que combina clasicismo y modernidad, Rosa-Violán convierte cada rincón en una experiencia única y memorable.

La visión gastronómica de César Alonso

El alma culinaria del proyecto está dirigida por el chef ejecutivo César Alonso, formado en templos gastronómicos como El Celler de Can Roca, Noma o Mugaritz, y con una etapa clave en el Grupo Acurio, referente internacional de la cocina peruana.

“Liderar la cocina de Motel Particulier significa aportar mi recorrido profesional y crear un espacio donde los comensales vivan una experiencia distinta a lo que actualmente existe en la ciudad”, afirma Alonso.

Su propuesta se caracteriza por una fusión singular: precisión japonesa, sabores peruanos y productos mediterráneos, todo ello enriquecido con matices franceses que aportan sofisticación. Ingredientes como el ají amarillo y el rocoto imprimen identidad peruana a platos que ya se han convertido en favoritos, como el Ceviche de Lubina con leche de tigre de rocoto o los tiraditos.

Entre sus imprescindibles, el chef recomienda el Aguacate Malagueño relleno de Cangrejo Real, que refleja el compromiso con el entorno local, y The Motel Golden Key, un postre icónico que condensa la filosofía del espacio.

“La experiencia gastronómica no es solo lo que comes, sino cómo lo vives. El diseño, la iluminación y la música crean un entorno que potencia sabores y emociones, generando un recuerdo completo”, subraya Alonso.

Un nuevo referente en la Costa del Sol

Con esta propuesta, Motel Particulier se consolida como mucho más que un restaurante: un destino gastronómico donde la creatividad culinaria, el diseño y la hospitalidad se unen para ofrecer una experiencia única en la Milla de Oro.

Su combinación de alta cocina, ambiente sofisticado y visión cosmopolita lo sitúa ya como uno de los grandes referentes de la escena culinaria marbellí, atrayendo tanto a locales como a visitantes internacionales en busca de experiencias memorables.