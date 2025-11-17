Mood Spa presenta sus nuevas membresías: bienestar, equilibrio y estilo de vida en la Costa del Sol

Dos formas de vivir el bienestar

Pensadas para quienes buscan convertir el autocuidado en parte de su día a día, las nuevas membresías de Mood Spa nacen con el propósito de ofrecer tiempo y serenidad. Un acceso privilegiado al bienestar de La Zambra, donde cada visita se convierte en un ritual personal de descanso y energía.

Membresía Esencial

Diseñados para aquellos que mantienen una rutina de autocuidado con flexibilidad y constancia. Esta membresía incluye acceso diario al gimnasio, clases de yoga y pilates, un acceso al spa y uno o dos tratamientos según la duración elegida (quincenal, mensual o trimestral).

Beneficios adicionales:

5% de descuento en productos de spa / 10% de descuento en tratamientos

y acceso al spa /10% en restaurantes y bares del resort

Membresía Premium

Dirigida a quienes conciben el bienestar como un estilo de vida, esta membresía ofrece acceso diario al gimnasio, clases de yoga y pilates, accesos semanales al spa y tratamientos de 30 o 60 minutos, con opciones adaptadas a estancias quincenales, mensuales o anuales.

Beneficios adicionales:

10% de descuento en productos de spa / 20% en tratamientos / 15% en acceso al spa y alojamiento/ 10% en restaurantes y bares/ Parking gratuito y acceso a pistas de tenis y pádel / Regalo de bienvenida, cita de asesoramiento personalizada y posibilidad de pausas sin coste en la membresía anual

Además, por un coste adicional, los miembros pueden disfrutar de una experiencia completa de relajación mientras los más pequeños se divierten en el Kids Club, un espacio seguro y educativo diseñado para fomentar su creatividad y aprendizaje. Una invitación a cuidar cuerpo y mente sin renunciar al tiempo en familia.

Mood Spa, un refugio para cuerpo y alma

Con más de 2.000 m² dedicados al bienestar, Mood Spa es uno de los centros de wellness más grandes de la Costa del Sol. Su diseño combina la serenidad andalusí con un enfoque contemporáneo del bienestar: saunas, hammam, piscina climatizada, cabinas de tratamientos y un espectacular patio que conecta con el estudio de yoga y pilates.

Más que un spa, es un refugio para cuerpo y alma donde el lujo se traduce en tiempo, silencio y equilibrio

Sobre La Zambra

Inaugurado en 1986 en el pueblo de Mijas, el Hotel Byblos rápidamente se convirtió en uno de los destinos más prestigiosos y solicitados de la Costa del Sol durante las décadas de los 80 y los 90. Elegido por reconocidas figuras internacionales e incluso miembros de la realeza en busca de privacidad y relax, el resort fue un referente del lujo, elegancia y hospitalidad en Andalucía. Tras más de 12 años cerrado, en 2022 reabrió renovado completamente, con materiales cálidos y tonos suaves que reflejan su esencia andaluza, donde los límites entre la relajación y la diversión se desdibujan. La Zambra Resort, ubicado entre las ciudades de Málaga y Marbella, a tan solo unos minutos de la costa Mediterránea, es un paraíso a descubrir en las montañas de Mijas.