Monda consolida sus Jornadas Micológicas como referente cultural, ambiental y turístico

Monda ha celebrado con notable éxito la decimoquinta edición de sus Jornadas Micológicas, un evento que se ha consolidado como cita ineludible para amantes de la naturaleza, la gastronomía y la ciencia. Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, más de 120 personas participaron en un extenso programa de actividades centradas en el conocimiento, recolección y valorización de las setas, uno de los mayores tesoros naturales del municipio y de la comarca de la Sierra de las Nieves.

La alcaldesa de Monda, María Fernández, subraya que “estas jornadas no son solo una actividad recreativa, sino un compromiso con la divulgación científica, el respeto al medioambiente y la dinamización turística del municipio”. A su juicio, “la buena acogida que tienen año tras año demuestra que la ciudadanía valora profundamente su entorno natural y desea conocerlo mejor para protegerlo”.

El viernes 28 se dio el pistoletazo de salida con el acto institucional y la entrega de obsequios a las personas participantes.

El sábado 29, la programación arrancó con una salida al campo en busca de setas autóctonas, guiada por personal experto. A continuación, un taller de identificación micológica ayudó a distinguir especies comestibles, tóxicas y protegidas, reforzando así la seguridad y el conocimiento sobre la biodiversidad local. Por la tarde, el espacio para la divulgación tomó protagonismo con dos ponencias especializadas. En primer lugar, Celia Domínguez González ofreció la charla “Mujeres con M de micología”, en la que abordó el papel histórico y actual de las mujeres en esta disciplina. Le siguió José Antonio Díaz Romera, con la ponencia “Toxicidad de las setas”, que alertó sobre los peligros de una identificación errónea y ofreció claves prácticas para la prevención de intoxicaciones. La jornada concluyó con una merienda de dulces tradicionales mondeños y un original taller de cosmética natural elaborada con hongos, impartido por Miguel Ángel Calderón Barranquero, que mostró las aplicaciones de las setas más allá del ámbito culinario.

El domingo volvió a reunir a los grupos en el monte para completar la recolección e identificación de nuevas especies. El aroma del arroz cocinado con setas llenó el ambiente de sabor y compañerismo. La programación finalizó con la entrega de premios del concurso fotográfico, cuyo ganador en la categoría absoluta fue Juan Antonio Martín Bravo, autor de la imagen que ilustrará el cartel de la edición de 2026.

La concejala de Medio Ambiente, Candela Ruiz, destacó que “las jornadas micológicas son un excelente ejemplo de educación ambiental participativa. Promueven el conocimiento del ecosistema local y fomentan prácticas responsables de recolección que contribuyen a la conservación de nuestro patrimonio natural”.

El Ayuntamiento de Monda agradeció la colaboración de Protección Civil, Policía Local, servicios operativos municipales, la asociación Munda Futura, así como a Isabel Puerto Vera y Guillermo González Hernández, voluntarios clave en la organización. También se reconoció la implicación de empresas locales como Molino de Aceite Mudéjar, FraMancha y Mieles LB, cuya participación refuerza la conexión entre medioambiente y economía local.

En Monda, las setas no solo se recolectan: se estudian, se degustan, se protegen y, sobre todo, se celebran como parte esencial del territorio y su identidad.