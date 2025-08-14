La mitad de los estudiantes de bachillerato malagueños elige su grado universitario por vocación, y un 26%, por las salidas profesionales que ofrece

El 51% de los jóvenes estudiantes de bachillerato malagueños elegirá su grado universitario por vocación, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2024-2025, un evento que ha recorrido en su XVIII edición 26 ciudades españolas, varias italianas y latinoamericanas. La feria tuvo lugar entre los meses de octubre de 2024 y febrero de 2025.

La vocación siempre se impone al resto de motivos para elegir grado. Quizá condicionados por el inestable panorama laboral, los jóvenes deciden guiarse por lo que les gusta desde siempre, aunque cuando dudan entre varias carreras, sí que prestan más atención a la proyección laboral que se estima en esos estudios.

Por su parte, un 26% de los estudiantes malagueños se fijará antes en las salidas profesionales que tenga su futuro grado y un 16% lo escogerá porque se gana mucho dinero.

Al 60% de los estudiantes encuestados en UNITOUR Málaga le gustaría emprender su propio negocio, lo que les posiciona entre los más emprendedores de España, solo superados por los murcianos (61%).

Por su parte, un 22% quiere trabajar en una empresa privada, y un 16%, opositará para ser funcionario. En lo relativo al lugar en el que estudiarán su titulación, el 34% lo hará en su propia comunidad, mientras que un 32% prefiere fuera de Andalucía, y un 30%, lo estudiará fuera de España. Sin embargo, cuando se les pregunta dónde les gustaría trabajar, las cifras cambian. Un elevado 40% buscará empleo directamente fuera de nuestras fronteras, lo que posiciona a los jóvenes malagueños como los más aventureros en este sentido.

Por su parte, 28% preferiría desarrollar su carrera profesional en su comunidad, mientras que un 16% lo hará en cualquier lugar de España y a otro 16% le es indiferente, se trasladará donde encuentre trabajo. El 52% de los estudiantes malagueños que cursan o han cursado bachillerato este año sabe con seguridad qué grado estudiará, mientras que un 33% duda entre varias opciones.

Entre ellos, el 30% optará por Ciencias Sociales y Jurídicas, un 20% por Ingeniería, Tecnología y Construcción y otro 20%, por Arte y Humanidades. Por su parte, el 17% estudiará algo relacionado con Ciencias de la Salud, un 7% cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda…), y un 6%, Educación.

Ficha técnica de la encuesta: el estudio se ha realizado a una muestra de 1.500 entre todos los asistentes a la última edición de UNITOUR en España, celebrada entre los meses de octubre de 2024 a febrero de 2025 en 26 ciudades españolas.

Círculo Formación es una firma, creada en 1997, especializada en marketing, comunicación visual y organización de eventos en el área de la formación. La dilatada experiencia de la consultora en análisis y estudios de mercado, unido a las constantes innovaciones que lleva a cabo, la convierten en amplia conocedora de la demanda de la población de edad comprendida entre los 17 y 35 años. La consultora

organiza la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) y Unitour, el Salón de Orientación Universitaria. FIEP, en su vigésima séptima edición ha contado con más de un centenar de centros, universidades y escuelas de negocio participantes. Unitour ha celebrado este año su decimonovena edición y ha recorrido 26 ciudades españolas.