"El ministro Óscar Puente debería preocuparse de cumplir los compromisos de movilidad con la Costa del Sol"

Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial y de Turismo Costa del Sol, ha considerado en Más de Uno Málaga que le verano ha ido "bien" en el ámbito turístico. Sin embargo, Salado ha reconocido que el nivel de gasto del turista ha bajado debido a que "los bolsillos se resienten" ante el incremento de los gastos. Por otra parte, el presidente del organismo supramunicipal valora que el turismo internacional sigue manteniendo los buenos registros ante una bajada del turismo nacional.

En otro orden de cosas, Salado valora que la oferta de asientos de avión "siguen aumentando" procedentes de países como Reino Unido, así como la importancia de la conexión con Estados Unidos que, a su juicio, "esperamos que se prolongue durante todo el año y con más ciudades además de Nueva York, como Maimi con la que estamos trabajando para tener una línea directa con el aeropuerto de Málaga".

En materia de movilidad, el presidente de la Diputación espera que el ministro de Transporte, Óscar Puente, "cumpla con sus compromisos con la Costa del Sol", además de reprochar que no se han eliminado los peajes de la AP7, ni se han mejorado las condiciones de los trenes Cercanías o la A7 y sus accesos al municipio de Rincón de la Victoria. "No sabemos nada de las soluciones que le hemos pedido para la mejora de las vías. El ministerio se comprometió a mantener una reunión antes de final de año para abordar los proyectos. Hay actuaciones que se pueden ejecutar a corto plazo. Soy bastante pesimista como con el proyecto del Tren Litoral donde se ve que se agilizan los plazos en función de quién gobierne en el territorio. En Vigo se han acelerado los estudios de una conexión ferroviaria, aquí nos dicen que es imposible", añadió.

En otro orden de cosas, Francisco Salado ha resaltado que en materia hidrológica se están "mejorando los servicios públicos con la transferencia de recursos económicos, con el esfuerzo de la Diputación y los alcaldes, pero falta la pata de siempre que es la desaladora de la Axarquía y el embalse de Gibralmedina. El Gobierno ni está ni se le espera". Sobre el Consorcio Provincial de Bomberos ha presumido de la "coordinación entre la Junta y el Consorcio Provincial de Bomberos que ha permitido actuar muy rápidamente en los focos de incendios. Somos el Consorcio de España que más ha invertido en medios técnicos y humanos", sentenció.