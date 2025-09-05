Mijas celebra del 6 al 11 su Feria en honor de la Virgen de la Peña

La localidad de Mijas celebrará desde mañana sábado y hasta el jueves 11 su feria en honor de la Virgen de la Peña.

El Ayuntamiento que preside Ana Carmen Mata, ha preparado un amplio programa de actividades populares y actuaciones musicales como las que llevarán a cabo Joana Jiménez, Melody y Mago de Oz entre otros.

El plato fuerte de la Feria tendrá lugar el lunes con motivo de la procesión de la Virgen de la Peña, patrona de la localidad, que partirá de la iglesia de la Inmaculada, a donde previamente será trasladada desde su ermita.