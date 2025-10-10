Mijas acoge el acto de primera piedra de la promoción ‘360° by Cordia’

La nueva promoción viene a sumarse al primer proyecto de la compañía en España, el edificio Jade Tower, de Fuengirola, con la práctica totalidad de las unidades ya vendidas y diversos reconocimientos internacionales por sus calidades, originalidad y apuesta por la sostenibilidad. El acto de lanzamiento de 360° by Cordia ha contado con la presencia y participación entre otros, de Mario Bravo, concejal de Economía y Hacienda y Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas; la cónsul de Hungría en Málaga, Réka Vidáts; José Luis Ramos, cónsul honorario de Rumanía, así como de Tibor Földi, presidente del Consejo de Administración de Cordia Group y Mauricio Gómez Mesa, Director General de Cordia en España.

La primera fase de 360° by Cordia constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo para favorecer la entrada de luz natural y jardines privados en las plantas bajas, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados. El complejo, integrado en su primera fase por seis edificios de baja altura, ofrece vistas al mar y al

campo de golf y una ubicación privilegiada a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y el Hipódromo así como a 7 minutos de Fuengirola y a 20 minutos del centro de Marbella, la ciudad de Málaga o el Aeropuerto, garantizando la conectividad con la vida urbana.