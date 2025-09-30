Miguel Campello abre mañana S!ngulares, que continúa con María Terremoto, María Peláe, Bebe, Sílvia Pérez Cruz y Miranda!

S!ngulares comienza mañana 1 de octubre con Miguel Campello y se cierra el sábado 11 con la actuación en el Teatro Cervantes de los bonaerenses Ale Sergi y Juliana Gattas, es decir, Miranda! El primer gran ciclo de la Temporada 2025-26 de los espacios municipales de Málaga recibe también en esta primera semana de octubre a María Terremoto (jueves 2), María Peláe (viernes 3), Bebe (sábado 4) y Sílvia Pérez Cruz (domingo 5). Es decir, un guiño a la mejor música actual desde una mirada eminentemente femenina en el que caben electropop, mestizaje, nueva canción y flamenco renovado.

Los conciertos de Campello y Peláe están ya llenos, pero para el resto de las fechas aún quedan entradas disponibles. El público interesado en asistir a S!ngulares 2025 se podrá beneficiar de los Nuevos abonos abiertos. El descuento progresivo de estos Nuevos abonos abiertos para las citas del Teatro Cervantes es del 10% si se compran tiques de 3 espectáculos, del 20% si se adquieren de 5 espectáculos y del 30% para ocho, y siempre en aquellos en los que haya acuerdo previo entre Málaga Procultura y las compañías.

Miguel Campello, conocido y reconocido por haber sido la voz y el alma de elbicho, es el encargado de abrir S!ngulares, adonde traerá el repertorio de su nuevo disco, Noche y día (miércoles 1 de octubre). Hace ya diez años y cuatro discos que Campello decidió caminar en solitario, dejando atrás el característico mestizaje entre flamenco, jazz, rock y sonoridades magrebíes de la banda elbicho para explorar nuevas fronteras. Noche y día es el resultado de cuatro años de trabajo intenso; un doble álbum que encapsula la dualidad de la vida, representando las luces y sombras, los días y las noches, que forman parte de nuestras experiencias cotidianas. Una propuesta que equilibra lo cotidiano con lo espiritual, lo simple con lo complejo, y que Miguel defenderá en directo con la ayuda de Ohad Levy (guitarras), Josué Ronkio (bajo), Pepe Andreu (trompeta), Luis Fernández (batería) y Milo Campello (batería electrónica y programaciones).

El segundo concierto de S!ngulares vuelve la vista a la mejor tradición flamenca jerezana. La cantaora María Terremoto acude a Málaga para presentar su Manifiesto acompañada por Nono Jero a la guitarra y Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote a las palmas (jueves 2 de octubre; de 11 a 32€). El cante de María Fernández Benítez, conocida como ‘Terremoto’ igual que su abuelo y su padre, transmite la fuerza de sus antepasados y a la vez es capaz de quebrar la superficie en busca de nuevos caminos. Manifiesto es un viaje de búsqueda emocional, expiación y regocijo, que comienza en la misma raíz cruda de un romance y termina con el frondoso jolgorio de unas bulerías. En este breve ensayo de sus emociones, María Terremoto expone con letras tan bellas como sinceras la literatura de sus desvelos. Hay pureza, hay sencillez y hay hondura, porque como dice María, “lo puro no tiene por qué ser simple, aunque lo parezca”.

María Peláe traerá al coliseo malagueño el recién editado El evangelio (viernes 3 de octubre). Tras el éxito de sus anteriores trabajos, la cantautora malagueña ha armado un espectáculo en el que cada canción es una verdad contada con arte y pasión. El evangelio es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino. Con su sello inconfundible, Peláe fusiona flamenco, pop, crítica, humor y mucho estilo en un show vibrante, lleno de fuerza y emoción, que dejará huella. En El evangelio tour, la cantante malagueña está acompañada por Antonio Jesús Bravo, batería; Ohad Levy, guitarra; Elena Ollero, palmas y coros; Marina Perea, palmas y coros, y Alberto Enguita, saxofón y teclado. Esta gira promete ser una celebración de la música y la identidad, con letras que invitan a la reflexión y un sonido más atrevido que nunca.

Bebe celebra los veinte años de la publicación de Pafuera telarañas (2004), su álbum de debut, con el que se incorporó a la industria musical de la mano de Carlos Jean –por entonces productor de Fangoria, Raphael, Alejandro Sanz o Pastora Soler– y que la catapultó al éxito. Y es que el disco lo reunía todo para que fuera así, frescura, libertad, autenticidad, una voz diferente y un discurso valiente y directo. Con él recibió el respaldo del público más variopinto y reconocimientos como el Grammy Latino a la Mejor Artista Revelación, cuatro Premios de la Música (2005) o el Ondas 2004 a Artista Revelación. La gira Pafuera telarañas. 20 años tour la trae al Teatro Cervantes (sábado 4 octubre; de 18 a 54€) rodeada de José Javier Rojas (bajo), Carlos Javier Gómez y David Lozano (guitarras), Jorge Juan Tortosa (batería) y Pablo Barrios (teclados) para recrear un disco que contenía temas tan coreados como ‘Malo’, ‘Ella’ o ‘Siempre me quedará’.

Canciones es el nuevo espectáculo de Sílvia Pérez Cruz, que bien podría llamarse ‘Celebración’: de la amistad y las relaciones profesionales y humanas, de los encajes artísticos de estos ya casi treinta años de carrera y el poso que fueron asentando en la propia hechura de la cantante y compositora catalana. La artista gerundense regresa al Teatro Cervantes de Málaga (domingo 5 octubre; de 18 a 54€) para una celebración de la canción como forma de expresión y creación, de un compartir generoso y excepcional, de un posible lugar de encuentro, punto de partida, caudal, principio y final, la cuadratura del círculo y un no dejar nunca de cantar. Acompañada por la misma banda de Toda la vida, un día, es decir, Marta Roma al violonchelo, Bori Albero en el contrabajo y Carlos Montfort al violín, Sílvia revisita canciones que marcaron su camino, entre colaboraciones memorables y vivencias esenciales.

La clausura de S!ngulares 2025 nos conduce a Miranda!, un dúo que factura el electropop más radiante de Latinoamérica (sábado 11 octubre; de 15 a 45€). Ale Sergi y Juliana Gattas son reconocidos por su extravagante presencia en el escenario, por sus pegadizas canciones y por ritmos que van desde la balada al rock pasando por el ‘synth-pop’. Los argentinos han lanzado un hit tras otro durante más de 20 años: del under porteño a los principales escenarios de América Latina y el mundo, estos reyes del pop tienen casi 8.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canal oficial de YouTube más de 830.000 suscriptores, con más de 2.200 millones de reproducciones en todos sus vídeos. Miranda! vienen a Málaga con los ecos de la buena acogida de su último disco, Nuevo Hotel Miranda!, un trabajo que cuenta con las colaboraciones de Kenia OS (‘Siempre que lo beso’), Ana Mena (‘Como amigos’), Abraham Mateo (‘Por ese hombre’), Nicki Nicole (‘Hace rato’) o Tini (‘Me gusta’).

S!NGULARES 2025

Miguel Campello. Miércoles 1 octubre 2025. 15 a 45€

María Terremoto. Jueves 2 octubre. 11 a 32€

María Peláe. Viernes 3 octubre. 16 a 48€

Bebe. Sábado 4 octubre. 18 a 54€

Sílvia Pérez Cruz. Domingo 5 octubre. 18 a 54€

Miranda! Sábado 11 octubre. 15 a 45€