La Miel de Málaga, inscrita en el Registro Comunitario de productos con Denominación de Origen Protegida

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Miel de Málaga ha sido oficialmente inscrita en el Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2024/1143, que regula los sistemas de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Este reconocimiento europeo supone un hito histórico para el sector apícola malagueño, al garantizar la protección del nombre “Miel de Málaga” en todo el territorio de la Unión Europea y reforzar su prestigio como producto de calidad diferenciada, estrechamente vinculado a su origen geográfico y a métodos de producción tradicionales.

La inscripción reconoce las características singulares de la Miel de Málaga, derivadas de la extraordinaria diversidad botánica de la provincia, así como el saber hacer de generaciones de apicultores que han mantenido prácticas respetuosas con el medio ambiente y el bienestar de las abejas.

Con la entrada en el registro europeo, la DOP Miel de Málaga se suma al conjunto de productos agroalimentarios andaluces y españoles amparados por figuras de calidad de la UE, lo que mejora su posicionamiento en los mercados, incrementa la confianza del consumidor y contribuye al desarrollo económico y rural del territorio.

Desde el Consejo Regulador se valora esta inscripción como un respaldo al trabajo realizado durante años por el sector y como una oportunidad para seguir impulsando la promoción, la protección frente a imitaciones y el reconocimiento internacional de la Miel de Málaga como un producto único.

Sobre la DOP Miel de Málaga La Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga ampara mieles producidas y envasadas en la provincia de Málaga, obtenidas conforme a estrictos requisitos de calidad y trazabilidad, que garantizan su autenticidad y su vínculo con el territorio.