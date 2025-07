La microbiota intestinal, clave en la relación entre obesidad y cáncer colorrectal

Un equipo de investigación liderado por el grupo IBS-MP16 Inmunomodulación Intestinal del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) en colaboración con el grupo de Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional de IBIMA Plataforma BIONAND, ha publicado una revisión científica que podría cambiar nuestra comprensión sobre el vínculo entre la obesidad y el cáncer colorrectal: el papel protagonista lo tiene la microbiota intestinal.

El estudio, titulado “Systematic review: The gut microbiota as a link between colorectal cancer and obesity”, ha sido publicado en la prestigiosa revista Obesity Reviews, y analiza más de un centenar de estudios que exploran cómo las alteraciones en la flora intestinal pueden explicar por qué las personas con obesidad presentan un riesgo mayor de desarrollar cáncer de colon.

“Nuestro trabajo muestra que las bacterias intestinales no son meros espectadores, sino agentes activos en el desarrollo tumoral. En concreto, la disbiosis intestinal —una alteración en el equilibrio microbiano— podría actuar como puente entre dos de las principales epidemias del siglo XXI: la obesidad y el cáncer colorrectal”, explica el Dr. Antonio Jesús Ruiz-Malagón, investigador principal del estudio.