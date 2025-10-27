A un mes de la Media Maratón Holiday World Benalmádena, se espera reunir a 2.000 corredores en su 10º aniversario

Holiday World Resort, el mayor resort familiar todo incluido que existe en la Costa del Sol, ultima los preparativos para celebrar la 10ª edición de su emblemática Media Maratón 21K, 10K y 5K Holiday World Benalmádena, que tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre de 2025. La prueba, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, aspira a reunir este año a 2.000 corredores en una jornada deportiva y solidaria a beneficio de la Fundación C.E.S.M.A.-Proyecto Hombre Málaga.

Una cita deportiva y solidaria consolidada en Benalmádena

La carrera contará con tres modalidades aptas para todos los públicos: 21K, 10K y 5K, con salida y meta en la Rotonda de los Elefantes.

Como cada año, el recorrido transcurre a lo largo del litoral, por la Avenida del Sol hasta la playa de Las Viborillas (5K), continuando hasta la rotonda de la Avenida de las Palmeras (10K). La Media Maratón seguirá por el Paseo Marítimo de Benalmádena, desde el Castillo Bil-Bil hasta Puerto Marina, donde los corredores darán dos vueltas antes de regresar al punto de salida. A lo largo del itinerario se instalarán más de 15 puntos de animación, con la participación de asociaciones y empresas locales, que llenarán de música y energía las calles del municipio.

“Estamos muy contentos y orgullosos de cumplir 10 años con esta carrera solidaria. Gracias a esta iniciativa promovemos el deporte, el estilo de vida saludable y, además, apoyamos una causa de vital importancia para nuestra comunidad”, afirma Mari Francis Peñarroya, directora general de Holiday World Resort.

Premios, patrocinadores y fiesta final

Como novedad, en este décimo aniversario se otorgarán premios en metálico a los tres primeros clasificados absolutos de la Media Maratón, gracias a la donación de Fundación La Caixa, uno de los principales patrocinadores del evento. La carrera también cuenta con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol, La Alzambra de la Viñuela y TROPS, y con la colaboración de numerosas entidades locales.

Tras cruzar la meta, los participantes podrán disfrutar de la gran fiesta post carrera en Holiday World Beach Club, con música en directo, entrega de premios, actividades para niños y paella popular. Esta celebración estará abierta también al público general mediante la compra de un ticket solidario el mismo día, cuya recaudación se destinará igualmente a Proyecto Hombre Málaga en su totalidad.

Inscripciones y precios

Las inscripciones están disponibles en dorsalchip.es, con precio especial de 26€ hasta el 11 de noviembre para la Media Maratón.

10K: 20€ adultos / 10€ niños

5K: 18€ adultos / 7€ niños

Dorsal 0: para quienes deseen colaborar sin participar en la carrera

La inscripción incluye dorsal y chip de cronometraje, seguro, camiseta y mochila oficiales, bolsa del corredor (para la Media Maratón), avituallamiento durante la carrera y acceso a la fiesta final. Además, Holiday World Resort ofrece un paquete especial con alojamiento, que incluye, además de la inscripción a la carrera, estancia con desayuno y acceso al spa.

Un evento con impacto social

La Media Maratón 21K, 10K y 5K Holiday World Benalmádena se enmarca dentro del programa de acción social del resort, Bienquerer, que impulsa proyectos de responsabilidad social y apoyo a causas solidarias.

El año pasado, la carrera batió récords de participación con 1.800 corredores de 23 nacionalidades y recaudó más de 67.000 euros, destinados íntegramente a la Fundación C.E.S.M.A.-Proyecto Hombre Málaga.

“Este evento es un reflejo del compromiso de Benalmádena con la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Es un orgullo que, a través del deporte, podamos apoyar una causa tan noble como la que viene desarrollando Proyecto Hombre Málaga desde hace ya 40 años”, añade Peñarroya.

Para más información y detalles sobre la carrera, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: