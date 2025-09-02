El mes de agosto acaba con 136 parados menos en la provincia

El mes de agosto acabó con 136 personas menos en las listas del paro en Málaga, mientras que en Andalucía se ha sufrido una subida superior a las 1.700 personas y a las 22.000 a nivel nacional. Aunque haya sido una cifra poco significativa, supone que por séptimo mes consecutivo la provincia ha conseguido bajar la cifra de parados.

Tras estas cifras, el número total de desempleados a 31 de agosto en la provincia es de 108.729, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social ha bajado en 1.704 cotizantes. En términos interanuales, se produce una caída de 7.613 parados en relación con el mismo mes del año anterior.

Por sectores, la bajada del paro en el octavo mes del año ha estado encabezada por la agricultura, con 47 desempleados menos, y los servicios con un centenar de trabajadores, y en el colectivo de personas sin empleo anterior (-381. Por el contrario, hubo un aumento de 246 parados en el segmento de la construcción y de 68 personas en la industria.

En Más de Uno Málaga escuchamos a Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), y de María José Prados, secretaria de empleo, formación y mujer de CCOO.