MERCAMÁLAGA abre el plazo de inscripción para su Programa Educativo 2025-2026

MERCAMÁLAGA ha abierto el período de inscripción para una nueva edición de su Programa Educativo, una iniciativa gratuita dirigida a centros de Educación Primaria que busca promover la alimentación saludable, la educación ambiental y el conocimiento del funcionamiento de un mercado mayorista.

Desde su puesta en marcha en 2015, más de 3.000 escolares malagueños han participado en este programa, que combina visitas a la Unidad Alimentaria con sesiones en los propios colegios. Solo en el último curso, más de 500 estudiantes disfrutaron de esta experiencia educativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y adaptada a los contenidos escolares de Primaria.

Dos modalidades para los centros educativos

Visitas a MERCAMÁLAGA para alumnos de 5º y 6º de Primaria. El alumnado recorre las instalaciones, conocen el proceso de distribución de productos frescos y participan en talleres prácticos sobre frutas, hortalizas y pescado. Además, reciben un desayuno saludable, material didáctico y explicaciones en el aula de MERCAMÁLAGA.

Visitas de MERCAMÁLAGA a los Centros Educativos. Sesiones en los colegios para los alumnos de 2º y 3º de Primaria. Los monitores de MERCAMÁLAGA se desplazan a las aulas para impartir dinámicas sobre valores nutricionales, composición de los alimentos y hábitos saludables, todo de manera amena y participativa, con juegos y actividades sensoriales.

Recursos al servicio de la comunidad educativa

MERCAMÁLAGA asume todos los costes de la actividad como parte de su compromiso de Responsabilidad Social Empresarial. Los colegios participantes cuentan con transporte en autobús, equipo de monitores especializados y materiales educativos.

El programa cuenta, un año más, con el apoyo de las asociaciones mayoristas de frutas y hortalizas (ACMERMA) y de pescados y mariscos (AMPESME), que colaboran para acercar a niños y niñas la importancia de una dieta equilibrada basada en productos frescos.

“Con el inicio del curso escolar, queremos invitar a los centros educativos a sumarse a este programa que nos apasiona y que transmite valores fundamentales a los más jóvenes. Nuestro objetivo es que conozcan qué es MERCAMÁLAGA, cómo funciona la industria agroalimentaria de Málaga y Andalucía, y la importancia de los productos frescos para una alimentación saludable”, señalan desde la dirección de MERCAMÁLAGA.

Inscripciones

Los centros interesados en participar pueden solicitar su visita o sesión a través del formulario disponible en www.comebiencrecefuerte.com. El aforo máximo por grupo en las visitas a la Unidad Alimentaria es de 55 alumnos.