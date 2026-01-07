Meliá Hotels International refuerza su presencia en la Costa del Sol con la incorporación del complejo Holiday World Resort en Benalmádena

Meliá Hotels International, compañía hotelera líder en España, anuncia la próxima incorporación del complejo Holiday World Resort a su portfolio. Ubicado en Benalmádena, uno de los destinos más emblemáticos y populares de la Costa del Sol, los tres hoteles y el conjunto de apartamentos de primer nivel que conforman Holiday World Resort pasarán, el próximo mes de marzo, a formar parte de la oferta hotelera de Meliá en Málaga.

Propiedad de Grupo Peñarroya, Holiday World Resort es uno de los desarrollos turísticos más emblemáticos de la Costa del Sol y un referente del modelo vacacional familiar y todo incluido en la región. El complejo está integrado por tres hoteles de cuatro estrellas superior —Holiday World Polynesia, Holiday World Riwo y Holiday World Village— además de los apartamentos premium Casamaïa, sumando un total de 864 habitaciones.

Con más de 20 años de trayectoria, Holiday World ha redefinido la propuesta vacacional del destino gracias a una oferta integral que combina ocio, gastronomía, deporte y bienestar. Entre sus principales instalaciones destaca un Beach Club de más de 29.000 metros cuadrados, con nueve piscinas, once jacuzzis, incluyendo también una piscina de olas, toboganes y zonas acuáticas tematizadas, perfectas para disfrutar en familia y que se completa con una variada oferta de restauración.

El complejo dispone asimismo de completas instalaciones deportivas, con un centro de más de 3.600 metros cuadrados que incluye pista de tenis, pádel y baloncesto, campo de fútbol 7 y zonas de entrenamiento funcional. Además, para la nueva temporada 2026, incorpora a su oferta, 4 pistas de Pickleball convirtiéndose en el primer club deportivo de esta disciplina en un complejo hotelero vacacional en España.

Cada uno de los hoteles que conforman el complejo aporta una personalidad diferenciada: Holiday World Polynesia destaca por su inspiración en la belleza exótica de las islas polinesias. Con 328 habitaciones, entre las que destacan las suites con jacuzzi y vistas al mar, sus instalaciones incluyen piscina exterior, bolera, minigolf, zona de juegos, gimnasio con área de masajes y sauna, además de seis restaurantes y bares que ofrecen una experiencia culinaria variada.

Holiday World Riwo, con 148 habitaciones, ofrece un concepto familiar que se refleja en espacios pensados para el ocio, como parque de bolas y toboganes, auditorio al aire libre, zona de juegos y piscina exterior con solárium. A ello se suman tres restaurantes, gimnasio con área de masajes y sauna, y actividades recreativas que garantizan diversión para todas las edades.

Holiday World Village se caracteriza por la amplitud de sus instalaciones. Ofrece 360 habitaciones y su propuesta combina confort y entretenimiento gracias a una amplia gama de espacios que incluyen sala recreativa con billar, arcades y cine, minigolf, gimnasio con área de masajes y sauna, y un espectacular Beach Club con nueve piscinas exteriores. La oferta gastronómica se completa con seis restaurantes y pubs, convirtiéndolo en una opción ideal para familias y grupos que buscan experiencias completas en la Costa del Sol.

Por su parte, Casamaïa ofrece 28 apartamentos premium diseñados para estancias exclusivas, con categorías que incluyen suites de un dormitorio, áticos y opciones familiares. El espacio que alberga Casamaïa Apartments cuenta con un completo centro de spa y wellness (Hydros Spa), gimnasio totalmente equipado y piscina, tanto interior como exterior. Todo ello, proporcionando una experiencia de bienestar integral que los convierten en la elección ideal para quienes buscan confort y servicios de alta gama en el destino.

La incorporación efectiva del complejo está prevista para el próximo mes de marzo, cuando pasará a formar parte del porfolio de Meliá Hotels International y comenzará a operar como Affiliated by Meliá Holiday World.

Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International, ha señalado que: “La Costa del Sol siempre ha sido un destino estratégico para Meliá, y la incorporación de Holiday World Resort refuerza nuestro compromiso con la calidad turística y la expansión en los principales enclaves turísticos de España. Estamos orgullosos de sumar uno de los complejos más completos de Málaga a nuestra oferta."

Por parte de Holiday World, la presidenta del grupo, Pepa Peñarroya, ha destacado que: “Este acuerdo marca un hito para Holiday World, abriendo una nueva etapa de crecimiento y consolidación para nuestro proyecto hotelero. Además, nos permitirá fortalecer nuestra propuesta vacacional, mejorar la experiencia de nuestros huéspedes a través de renovaciones estratégicas y acceder a nuevos mercados, apoyándonos en un aliado con una sólida trayectoria y profundo conocimiento del sector”.

Con esta nueva incorporación, Meliá Hotels International eleva a 22 los hoteles operativos o en proceso de apertura en la provincia de Málaga, consolidando su liderazgo en uno de los principales polos turísticos de España. Al mismo tiempo, la integración de Holiday World Resort en su porfolio refuerza el compromiso compartido de ambas compañías con el desarrollo turístico sostenible y de calidad en la Costa del Sol, e impulsa la evolución del complejo hacia un modelo cada vez más competitivo, moderno y alineado con las nuevas demandas del viajero.