Los mejores planes de agosto están en El Fuerte Marbella

El Fuerte Marbella enamora a todos sus visitantes gracias a su diseño único, su oferta gastronómica de calidad y sus experiencias premium. En vacaciones, es un hotel de obligada visita para todos aquellos que valoran la gastronomía y la materia prima de calidad, así como también las experiencias diseñadas al detalle, ya que se puede disfrutar del hotel a un ritmo más pausado.

La propuesta The Art of Breakfast es un desayuno degustación –que pueden reservar también personas que no estén alojadas en el hotel por un precio de 120 €–, en línea con la filosofía de El Fuerte Marbella, apuesta por productos de proximidad, de la tierra y el mar marbellí. El desayuno consta de tres partes: en primer lugar, “RAÍCES”, que ofrece zumos prensados en frío, yogures naturales y granolas artesanales, elaborados con ingredientes frescos y vivos; el segundo pase es “TRADICIÓN” que brinda auténticas joyas gastronómicas como panes de masa madre, embutidos artesanales y quesos de origen seleccionados con curaciones controladas. Y, para finalizar, su pase “LOOP & CAKE” endulzando al paladar más exquisito con mini pastelería creativa.

Reservar cita en el spa y comer en el beach club más cool

Para quienes aprovechan sus días de descanso para reservar experiencias basadas en el autocuidado, la belleza, el relax… El hotel 5* El Fuerte Marbella cuenta con un SPA by Clarins –diseñado y creado por Jaime Beriestain– para ofrecer un momento de desconexión total en el que dejarse cuidar y lograr una relajación completa a todo el que lo visita.

Entre los tratamientos faciales pueden encontrarse desde unificador de piel perfecta, hidratación intensa, calm essentiel a plus detox y experto antiedad. En cuanto a los tratamientos corporales destacan los tratamientos “Extraordinarie” o “Experto Silueta”, un tratamiento personalizado adelgazante y reafirmante que esculpe la silueta.

Después del tratamiento en el spa y, para seguir disfrutando del hotel, otro plan perfecto es reservar mesa en Soleo, el beach club de El Fuerte Marbella para los que eligen una comida de calidad escuchando las olas del mar.

La propuesta gastronómica de Soleo pone el acento en el producto local con platos como croquetas de atún, salmorejo con coca de mojama de atún de barbate y tomate cherry soasado al amontillado o bikini de lomo en manteca. En cuanto a los postres, encontramos ferreros de pistacho Soleo, flan de merengue y limón ahumado o tarta de manzana calabaza asada y toffee de leche de oveja.

Disfrutar de cócteles de autor y de una cena premium en el rooftop

El atardecer se disfruta mejor desde una localización excepcional como es el rooftop de El Fuerte Marbella, donde se puede degustar la carta de signature cocktails creados por el mixólogo Cristian Pineda, que cuenta con recetas únicas entre las que encontramos sabores de la mar, como Red Light Seaweed, Grapper Fruit Hightballer; sabores de las dunas, como Lizart Red Tail o Buny Buny Sling y sabores de Sierra Blanca, como Gold Mint o Hibiscus Ginger Ice Tea.

Además, los viernes y sábados el rooftop está amenizado por música en directo creando una atmósfera única en la que disfrutar del mejor atardecer de Marbella.

Y para aquellos que prefieren reservarse para la cena, El Fuerte Marbella cuenta con una propuesta gastronómica de altura ubicado en el espectacular rooftop del hotel, Edge by Paco Pérez. En un enclave único, el chef y todo el equipo crean una atmósfera que busca, ante todo, la felicidad del comensal a partir de tres elementos: producto, comodidad y calidad.

La carta está protagonizada por dos menús degustación, denominados “Calma” y “El Fuerte”. El primero, el menú “Calma”, comienza con tres bocados, seguidos de un plato para compartir, cuatro principales y un postre, mini tartaletas de waffle de chocolate, naranja, mango y kumquat.

Por la parte del menú “El Fuerte”, los comensales podrán disfrutar de tres primeros bocados de entrantes, dos platos para compartir y cinco principales, entre los que destacan chirlas en salsa verde de mar o solomillo de coin en café de París, perretxicos y puré cremoso. El menú finaliza con dos postres. Los precios de estos menús son de 130€ y 160€, respectivamente