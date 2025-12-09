NOS VISTA ÁLVARO FERNÁNDEZ, DIRECTOR Y PROPIETARIO

Las mejores nueces de España se producen en Ronda

En Más de Uno Málaga hablamos con el director y propietario de 'Nueces de Ronda', Álvaro Fernández.

Redacción

Málaga |

A 3 kilómetros de Ronda, por la carretera A-366 que comunica la ciudad del Tajo con Málaga, por El Burgo, se encuentra la “Finca La Molinilla”. Tiene una extensión de 35 hectáreas en nogales, con diversas plantaciones de 1986, 2012, 2018, 2019 y 2022.

Esta finca es la más antigua de España con plantaciones de nogales como negocio. Fue durante los años 80 del pasado siglo cuando el abogado malagueño José Luis Fernández Cantos, nacido en Ronda, decidió quitar el olivar de la finca e impulsar la producción de nueces, dado que el mercado español se abastecía, casi en exclusiva, por las nueces procedentes de California. Es por lo que los árboles más antiguos son de 1986.

Estando la finca a 750 metros sobre el nivel del mar, y unas condiciones climatológicas aptas para la plantación de nogales en una ciudad de sierra, con más de 800 horas de frío al año y una temperatura en verano que además sobrepasa los 35 grados de temperatura, hacían que la aventura en la plantación pudiera dar resultado positivo.

