McArthurGlen suma Blue Banana, Aristocrazy, Beatriz Furest, Villeroy & Boch y New Era a su oferta comercial

“Anunciar la llegada de nuevas marcas a McArthurGlen Designer Outlet Málaga siempre es un motivo de satisfacción para nosotros porque nos reafirma en nuestro compromiso de seguir sorprendiendo a nuestros clientes, tanto a los ya consolidados, locales e internacionales, como a los potenciales, con nuevas e interesantes propuestas de marcas premium, lifestyle y hogar, a precios únicos durante todo el año. Nuestro objetivo es conectar en todo momento con nuestros clientes, adaptando nuestra oferta a sus necesidades e intereses y, bajo esta premisa orientamos nuestras actuaciones. La incorporación de nuevas marcas enriquece la experiencia de compra del visitante, al tiempo que refuerza nuestro posicionamiento como un destino de referencia único en la Costa del Sol, combinando moda, lifestyle, gastronomía y ocio en un entorno único”, ha explicado Javier Mendizábal, centre manager de McArthurGlen Designer Outlet Málaga, quien ha recordado que otras cinco marcas han abierto sus puertas este año en el centro comercial con gran acogida entre sus clientes. Se trata de Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman y Geox.

Además, tal y como ha apuntado Javier Mendizábal, la tienda de Havaianas ha cerrado temporalmente y en su lugar ha abierto una divertida pop up navideña, The Christmas Original, que se sumará a la oferta de novedades de este año. Esta original pop up se mantendrá hasta mediados de enero, momento en el que la tienda de Havaianas abrirá de nuevo sus puertas con su completa oferta de productos para el verano.

Blue Banana

Blue Banana es una marca de moda espan ola creada en 2016, con el propo sito de empoderar a las nuevas generaciones para vivir aventuras y experiencias, inspira ndolas a trave s de sus disen os y su contenido en redes sociales. La marca se caracteriza por su compromiso con la sostenibilidad, siendo pionera en Espan a en ser carbono negativa, y por el uso de materiales sostenibles en sus prendas

Aristocrazy

Aristocrazy es una marca espan ola de joyerí a, fundada en 2010 por la familia Sua rez, que crea un nuevo concepto de joyerí a fusionando el "fashion jewelry" con la alta calidad y la fabricacio n artesanal. Su enfoque se basa en la autenticidad, la libertad y la trasgresio n, ofreciendo disen os u nicos con materiales nobles como la plata de ley y el oro, para hombres y mujeres. Con la apertura de Aristocrazy en McArthurGlen, esta firma de joyerí a abre su primer establecimiento en Ma laga capital.

Villeroy & Boch

Desde su fundacio n en 1748, Villeroy & Boch es sino nimo de menaje de mesa de alta calidad y estilo. Ya sea la porcelana ma s fina, el cristal de filigrana o cubiertos elegantes: gracias a los ma s altos conocimientos y siglos de experiencia, creamos series de vajillas con unos esta ndares de calidad extraordinarios, una variedad de disen o inconfundible y una funcionalidad de primera clase. Gracias a la llegada de Villeroy & Boch a McArthurGlen, Ma laga cuenta con la primera tienda de la compan í a en toda la provincia.

Beatriz Furest

Beatriz Furest encarna el alma de la marca, expresada a través de su estilo distintivo en ropa, bolsos, zapatos y accesorios desde su creación en 2006. Fundada junto a su hermana Carlota, la marca combina a la perfección la tradición familiar con las tendencias contemporáneas. Esta pasión por armonizar elementos modernos con elegancia clásica inspira una exploración innovadora de formas, patrones, tejidos y colores en cada colección. Al combinar tejidos de primera calidad, cuidadosamente seleccionados, con la pericia de la artesanía local, esta marca de diseño 100% barcelonesa se distingue por una identidad única que refleja tanto su compromiso con la calidad como la tradición artesanal.

New Era

New Era es una empresa estadounidense fundada en 1920 reconocida por ser una fabricante y distribuidora de gorras, especialmente conocida por ser el proveedor exclusivo de la Major League Baseball (MLB) desde 1993. Su sede está en Buffalo, Nueva York, y la compañía ha crecido hasta convertirse en un icono de la cultura deportiva y urbana, ofreciendo una amplia gama de productos con diseños únicos y licencias diversas.