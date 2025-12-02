McArthurGlen Málaga se sitúa entre los destinos comerciales más sostenibles de Europa tras alcanzar el nivel Excelente del BREEAM® ES En Uso

McArthurGlen Designer Outlet Málaga se sitúa actualmente como uno de los destinos comerciales más sostenibles de Europa tras revalidar su certificación BREEAM® En Uso y alcanzar el nivel Excelente tanto por las características del edificio como por la gestión del mismo. Esta certificación premia un desempeño ambiental sobresaliente en áreas como la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la gestión de residuos y la promoción de la salud y bienestar de sus usuarios. Además, sitúa al centro comercial en el restringido grupo del 20% de los edificios con certificación BREEAM® En Uso más destacados a nivel mundial.

Con este reconocimiento McArthurGlen Designer Outlet Málaga consolida su compromiso con la sostenibilidad, la gestión ambiental responsable y el bienestar de su equipo humano, así como de sus visitantes y clientes.

"Estamos increíblemente orgullosos de esta certificación, que pone de relieve los esfuerzos continuos que hacemos por reducir nuestro impacto ambiental. El objetivo de McArthurGlen siempre es garantizar que nuestros centros operen con los más altos estándares de sostenibilidad, beneficiando tanto al medio ambiente como a las comunidades que nos rodean”, ha manifestado Javier Mendizábal, centre manager de McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

La sostenibilidad como prioridad

En cuanto a las características sostenibles más destacadas del centro comercial se resalta lo siguiente: “La gestión medioambiental y sostenible es una prioridad para el centro comercial, con un importante foco en la mejora continua. El respeto por la naturaleza está muy bien integrado en el edificio”.

Como logros y avances concretos en materia de sostenibilidad, el informe certificador destaca el aumento de la tasa de reciclaje hasta el 96%, así como la reducción del consumo de agua en un 17%.

Igualmente, se hace hincapié en cómo el centro integra de manera activa la naturaleza en su arquitectura, incorporando jardines, maceteros y muros vegetales que no sólo embellecen el espacio, sino que también contribuyen a mejorar la calidad del aire y crear un ambiente más saludable para visitantes y empleados. En esta misma línea, la gestión del centro incluye acciones orientadas a la conservación y promoción de especies autóctonas, fomentando la biodiversidad local y fortaleciendo la conexión de la comunidad con su entorno natural. Estas iniciativas reflejan un compromiso continuo con la sostenibilidad y la armonía entre la arquitectura y el medio ambiente, convirtiendo al centro en un referente de prácticas responsables y respetuosas con la naturaleza.

Energía renovable autogenerada

Por lo que respecta al consumo de energía, el estudio destaca la calificación energética A del edificio, que es la máxima calificación posible, propia de construcciones muy eficientes energéticamente. El centro está totalmente equipado con iluminación LED y dispone de sensores de ocupación que permiten un gran ahorro energético. Además, el 28% de la electricidad anual que consume proviene ya de energía autogenerada y el 100% de fuentes de energía renovables.

“La gerencia del edificio sigue una estrategia de consumo eficiente de agua, que es medido y controlado. El edificio dispone de aparatos de bajo consumo y de un sistema de captación de agua de lluvia, para reutilización en la irrigación de los jardines del edificio”, sostiene el informe BREEAM®.

Por otra parte, se destaca que McArthurGlen Málaga fomenta una experiencia saludable para visitantes y trabajadores promoviendo la ventilación y la iluminación natural, implementando medidas de control para la calidad del aire y acondicionando espacios de descanso interiores y exteriores y garantizando la accesibilidad para personas con discapacidad.

Movilidad responsable

En cuanto a la movilidad sostenible y responsable, el centro comercial la facilita y promueve con aparca bicis, estaciones de recarga para vehículos eléctricos, acceso inmediato a transporte público: autobús, taxi y tren, así como servicios complementarios como cafeterías o cajeros automáticos, que evitan desplazamientos innecesarios.

Esta certificación por parte de BREEAM®, que sitúa a McArthurGlen Designer Outlet Málaga como referente europeo en materia de sostenibilidad, viene a sumarse a otro reconocimiento internacional recibido en abril del presente año. McArthurGlen Málaga fue reconocido como tercer mejor outlet a nivel europeo y el primero en España en el ranking de centros outlet con mejor desempeño económico para las marcas que lo integran. Así lo reflejó el último “Outlet Centre Performance Report Europe” (OCPRE), elaborado anualmente por la consultora alemana Ecostra GmbH y el instituto de investigación francés Magdus.

Ambos informes avalan los excelentes resultados de McArthurGlen Málaga desde su apertura en 2020, consolidando su mejora continua tanto en afluencia de visitantes, en facturación y en experiencia de compra.