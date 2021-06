El mayor centro de esports de Europa está en Málaga

A nivel global, según datos de Newzoo, el año pasado se llegaron a facturar 947 millones de dólares (777,34 millones de euros) y rozarán los 1.100 millones en 2021. En cuanto a número de espectadores, los últimos datos de Newzoo señalan que en España existen ya 2,9 millones de aficionados, colocándose en duodécima posición a nivel global, con un público mayoritariamente adultos. Los 2,9 millones espectadores anteriormente mencionados llegan a los 5,5 si se añaden los consumidores ocasionales de esports. Además, España cuenta con el mayor porcentaje de mujeres aficionadas de toda Europa, con un 36% del total.

El inaugurado este viernes es un recinto moderno y totalmente equipado que coloca a Málaga y Andalucía en el centro del mapa del gaming nacional, tal como han subrayados los responsables de la marca: toda una institución a nivel internacional en ese marco de los e-sports que sigue creciendo. “Home of Giants" se convierte hoy en la sede central del grupo y es la primera de las instalaciones que la compañía tendrá a nivel nacional e internacional. Virginia Calvo, responsable de Relaciones Institucionales y copropietaria de Giants

Vodafone Giants es el club de esports que ha conseguido mayores logros a nivel nacional y es un todo un clásico del panorama europeo, con importantes hitos en referencias mundialmente conocidas como League of Legends, Counter Strike, FIFA, Clash Royale, Call of Duty o Rainbow Six, entre otras. Se trata de uno de los clubes más populares, sino el que más, en España, y cuenta con numerosos seguidores en Latinoamérica y el resto de Europa. Good Game Group, grupo empresarial referente del sector en el que está integrado Giants, ha invertido más de un millón de euros en la creación de este centro, que cuenta con 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Home of Giants incluye diferentes estancias para el desarrollo integral de los esports: zona de competición y grada, salas de entrenamientos, estudio de grabación, tienda, sala de trofeos, cafetería y restaurante y oficinas de trabajo. Good Game Group cuenta en la actualidad con más de 130 empleados y tiene previsto abrir otros núcleos dedicados a los esports en el que los seguidores podrán vivir experiencias en directo, jugar y crear contenido.

La nueva casa de los Giants cuenta con zona de competición y grada, salas de entrenamientos, estudio de grabación, tienda, sala de trofeos, cafetería y restaurante, oficinas de trabajo. En el recinto recién estrenado destaca la Giants Arena, el corazón de la instalación. Se trata del espacio dedicado a la competición de Vodafone Giants, que incluye un escenario con cinco puestos de juego completamente equipados con la última tecnología, una pantalla gigante para la emisión de las partidas y una grada para los seguidores, desde donde los fans de Vodafone Giants podrán presenciar en directo a los jugadores competir en los principales torneos y vivir una experiencia única e inmersiva de competición. Todo suma en una Málaga que sigue creciendo en el entorno tecnológico a nivel internacional.