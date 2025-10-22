Maskom Supermercados se une a la Campaña de otoño de Bancosol para ayudar a las familias vulnerables de Málaga

Maskom Supermercados anunció ayer su participación, un año más, en la campaña solidaria 'La Gran Recogida 2025', organizada por Bancosol (Banco de Alimentos de la Costa del Sol).

Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las más de 29.000 personas en situación de vulnerabilidad que Bancosol atiende en la provincia de Málaga. La colaboración de Maskom Supermercados y sus clientes contribuirá de manera directa a que estas familias puedan acceder a alimentos básicos, proporcionando un alivio crucial en momentos de necesidad.

Donación económica en caja: Un formato ágil y eficiente

Siguiendo el modelo de las últimas ediciones y el éxito de años anteriores, la colaboración se centrará en la donación económica en caja. Este formato, introducido para optimizar la logística y la distribución de alimentos, permite a los clientes de Maskom Supermercados aportar la cantidad que deseen al pasar por la línea de caja, sin necesidad de manipular productos físicos.

Todo el dinero recaudado será gestionado íntegramente por Bancosol para la compra de alimentos básicos y de primera necesidad, garantizando así que se adquieren los productos más demandados en cada momento (como leche, aceite, y alimentos infantiles).

Sergio Cuberos, Gerente de Maskom Supermercados ha destacado la importancia de esta colaboración: “Para Maskom Supermercados, participar en La Gran Recogida es un pilar fundamental de nuestra política de responsabilidad social corporativa. En un contexto económico que sigue siendo desafiante para muchas familias, es crucial facilitar la donación. El modelo económico en caja demostró ser muy eficiente, permitiendo a Bancosol comprar exactamente lo que necesitan. Hacemos un llamamiento a la solidaridad de nuestros clientes, que siempre responden con una generosidad ejemplar. La involucración de todas personas que forman Maskom Supermercado es total, esperando poder recibir muchas donaciones en caja para las familias necesitadas y atendidas por Bancosol”.

Maskom Supermercados invita a todos sus clientes a sumarse a esta ola de solidaridad el 7 y 8 de noviembre. Su contribución, por pequeña que sea, se traducirá en apoyo alimentario directo para miles de personas en Málaga.