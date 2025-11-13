Más de Uno Málaga desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo

Desde hoy y hasta el sábado se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga la XXI edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), el evento líder del sector residencial especializado en segunda residencia e inversión inmobiliaria. El encuentro, en el que participan unas 200 empresas tanto de ámbito nacional como internacional, ha consolidado una convocatoria profesional de máximo nivel que lo posiciona como una de las citas sectoriales más importantes a nivel nacional.

Durante la celebración del SIMED, los compradores e inversores particulares tendrán la oportunidad de acceder a diversas oportunidades de oferta de vivienda nueva y de segunda mano, convirtiéndose en la principal plataforma de venta de inmuebles que reúne en un mismo espacio a promotoras e inmobiliarias de todo el ámbito nacional.

Con una presencia destacada de toda la oferta del litoral mediterráneo, uno de los mercados más dinámicos del país, el salón recoge la fuerza del sector junto a las empresas e instituciones protagonistas de este desarrollo para seguir consolidando mucho más que un encuentro especializado. Simed es un espacio para la colaboración público-privada, para la generación de negocio al más alto nivel y la inversión.