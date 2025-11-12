Más de Uno Málaga desde la incubadora municipal 'Promálaga Casa de Socorro'

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una red de Incubadoras entre las que se encuentra ‘Promálaga Casa de Socorro’, un centro para emprendedores relacionados con las industrias creativo-culturales que se encuentra ubicado en la Plaza de Doña Trinidad nº 12.

Se trata de un centro de alto rendimiento donde se fomenta el emprendimiento, la innovación, la creatividad y la implantación de nuevos modelos de empresa que conjugan sectores tan dinámicos como el arte, el diseño, la moda y el patrimonio cultural.

Promálaga Casa de Socorro persigue objetivos como: