CON ISABEL NARANJO Y VICENTE MARTÍNEZ

Más de Uno Málaga desde la incubadora municipal 'Promálaga Casa de Socorro'

La incubadora municipal 'Promálaga Casa de Socorro' ha sido el escenario donde se ha llevado a cabo el programa de este miércoles 12 de noviembre. Nos acompañan las concejalas de Cultura, Mariana Pineda, y la de Innovación, Alicia Izquierdo.

Redacción

Málaga |

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una red de Incubadoras entre las que se encuentra ‘Promálaga Casa de Socorro’, un centro para emprendedores relacionados con las industrias creativo-culturales que se encuentra ubicado en la Plaza de Doña Trinidad nº 12.

Se trata de un centro de alto rendimiento donde se fomenta el emprendimiento, la innovación, la creatividad y la implantación de nuevos modelos de empresa que conjugan sectores tan dinámicos como el arte, el diseño, la moda y el patrimonio cultural.

Promálaga Casa de Socorro persigue objetivos como:

  • Fomentar la creación y modernización de las industrias culturales y creativas.
  • Estimular la creación y difusión de la oferta cultural.
  • Ayudar a la consolidación del sector creativo.
  • Apoyar a las nuevas generaciones de gestores culturales.
  • Favorecer la internacionalización del sector.
  • Promover el patrocinio en proyectos culturales.
  • Dinamizar el barrio donde se ubica La Casa de Socorro y fomentar la puesta en marcha de nueva vida comercial y cultural en la zona.

