CON ISABEL NARANJO Y VICENTE MARTÍNEZ

Más de 60 bares se suman a la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga tapa a tapa”

Más de Uno Málaga se ha realizado hoy desde el restaurante La Sole del Pimpi con motivo de la presentación de la Ruta de la Tapa 'Sentir Málaga tapa a tapa' impulsada por MAHOS.

Redacción

Málaga |

Del 7 al 23 de noviembre, Málaga se convierte en un gran mapa gastronómico gracias a la Ruta de la Tapa “Sentir Málaga tapa a tapa”, una iniciativa de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) junto a Cervezas San Miguel. Durante 17 días, más de 60 bares, tabernas y restaurantes de los barrios de Centro, Teatinos, Huelin y El Palo–Pedregalejo ofrecerán tapas exclusivas maridadas con San Miguel, en una experiencia que celebra la identidad culinaria de la ciudad.

Los clientes podrán votar su tapa favorita mediante un código QR disponible en cada local. Las 12 más votadas (3 por barrio) pasarán a la Gran Final el 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel, donde un jurado profesional elegirá la “Tapa de Málaga 2025”. Esta representará a la ciudad en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer