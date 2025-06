Más de 4.000 personas dan la bienvenida a Selvatic Málaga Fest

Los años 90 fueron testigos de una explosión de estilos musicales que definieron una era. Desde el eurodance y el techno hasta el pop y el dance-pop latino, los sonidos de esta década siguen siendo inolvidables. Temas como Rhythm is a Dancer de Snap!, What is Love de Haddaway y Played-A-Live (The Bongo Song) de Safri Duo hicieron vibrar a los asistentes. La puesta en escena también evocó la estética noventera, con looks desenfadados y llamativos, plataformas, neones y el icónico estilo de Locomía, que desató la euforia con su Latin dance-pop y su espectacular outfit Locomía. El cierre de la noche estuvo en manos de DJ Xavi in Session, poniendo el broche de oro a una velada de pura energía.