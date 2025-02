Entrevista con el Dr.Juan Antonio López, Pte. de SEME

Más de 4.000 médicos asisten al 24 Congreso Mundial de Medicina Estética

El Congreso se presenta como el foro científico de Medicina Estética más importante de nuestro entorno y busca poner en valor esta disciplina y erradicar el intrusismo que amenaza al sector. No en vano, según datos de la organización, aproximadamente el 65 por ciento de procedimientos se realiza con personal no homologado ni cualificado, mientras que el veinte por ciento de tratamientos se lleva a cabo en centros no regulados.