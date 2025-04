Más de 1,5 millones de personas en edad de riesgo no han participado en el cribado de cáncer de colon en Andalucía

En 2024, se diagnosticaron más de 41.000 nuevos casos de cáncer de colon en España, convirtiéndolo en el tumor con mayor incidencia en el país. Y, aunque 9 de cada 10 personas pueden sobrevivir a la enfermedad si se detecta a tiempo. En datos, a pesar de que cerca de 14 millones de personas tienen derecho a participar en estos programas, según Más datos Cáncer sobre los datos extraídos de la Red de Programas de Cribado de Cáncer del año 2019, aún hay más de 7,5 millones que no lo han hecho, aumentando su riesgo de desarrollar esta enfermedad. Estas personas tienen más riesgo de morir por cáncer de colon.

Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer hace un llamamiento a la población en riesgo con el objetivo de que participen en los programas de cribado de cáncer de colon, una herramienta clave para la detección precoz y la reducción de la mortalidad de esta enfermedad. (link e-book)

En España, no en todas las CCAA tienen el mismo sistema para participar en los programas de cribado. En unas se hace a través de carta y recogida del kit en el centro de salud y en otras hay una participación activa de la farmacia comunitaria. En concreto en la Comunidad Autónoma de Andalucía el sistema para participar en los cribados es a través de la carta que recibimos en nuestro domicilio para manifestar nuestra voluntad de querer participar y recibir posteriormente el kit que tendremos que dejar en el centro de salud con la muestra..

La Asociación ha elaborado un mapa interactivo para informar a la ciudadanía como es el modelo en su Comunidad Autónoma https://juegatupapelcontraelcancerdecolon.com/cribado/

Falta de participación en los cribados: una barrera a superar





El cribado de cáncer de colon está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.





Según la información de Más Datos Cáncer la participación está, en el conjunto del país, 20 puntos por debajo del 65%, porcentaje mínimo de participación para que un programa de cribado sea eficaz.





En Andalucía 2,443.080 personas tienen derecho a participar en este programa de cribado. Participa el 35,01% lo que supone casi el 65% no participan en el mismo aumentando el riesgo de desarrollar esta enfermedad.





Participar en programas de cribado de cáncer de colon también permite detectar lesiones premalignas o pólipos que, en un futuro, pudieran convertirse en tumores malignos y así extirparlos. Por lo tanto, la participación en este cribado también permite evitar la aparición del cáncer.





En 2024 en la provincia de Málaga hubo 1.400 diagnósticos nuevos de cáncer de colon siendo el tumor con mayor incidencia por delante del de mama (1.283 casos) y el de próstata (1.222 casos). Si hablamos de Andalucía, hub0 6.837 nuevos diagnósticos de cáncer de colon en 2024, siendo la Comunidad con mayor incidencia de toda España. (https://observatorio.contraelcancer.es/explora/dimensiones-del-cancer )





Para garantizar la equidad, beneficiar a la población española y tener una visión real de la situación de los programas de cribado de cáncer de colon, la Asociación cree necesario que todas las Comunidades Autónomas hagan públicos y accesibles los datos de sus territorios.





‘Juega tu papel’ en la prevención del cáncer de colon en Málaga





En el marco del Día Mundial de la prevención del Cáncer de Colon, la Asociación Española contra el Cáncer lanza la campaña ‘Juega tu papel en la detección del cáncer de colon’, que tiene como objetivo aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, destinado a la población con edades comprendidas entre 50 y 69 años. (Se puede acceder a la información de la campaña en el siguiente link: https://juegatupapelcontraelcancerdecolon.es/ )





La campaña estará presente en farmacias y centros de salud con un mensaje claro: "Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo."





Además, en los últimos años la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha reforzado la prevención del cáncer de colon con nuevas iniciativas en la provincia. Entre ellas, destacan las rutas saludables, que fomentan la actividad física como herramienta de prevención. Estas rutas, organizadas en distintas localidades de la provincia, han contado con una alta participación, promoviendo hábitos de vida activa y reforzando el mensaje de que el ejercicio regular reduce el riesgo de desarrollar esta enfermedad.





Otra de las novedades en la cartera de servicios de la Asociación ha sido la implementación del servicio de nutrición, un pilar fundamental en la prevención del cáncer. El taller de nutrición impartido por la especialista Marina Caro Domínguez ha tenido una gran acogida entre pacientes y familiares, lo que ha llevado a programar nuevas sesiones en diferentes municipios durante los meses de abril y mayo. Este servicio refuerza la importancia de una alimentación equilibrada y saludable, especialmente en la prevención del cáncer de colon.





Además, la asociación en Málaga está ampliando los grupos de deshabituación tabáquica en todas sus sedes locales. El tabaco es un factor de riesgo para múltiples tipos de cáncer, incluido el de colon, por lo que ofrecer apoyo a quienes desean dejar de fumar es una prioridad. Estos grupos brindan acompañamiento profesional y recursos para facilitar el abandono del tabaco, ayudando a reducir la incidencia de la enfermedad en la población.





La labor de prevención también llega a los centros escolares. Los voluntarios de la Asociación visitan regularmente colegios e institutos de sus municipios para ofrecer charlas sobre tabaquismo y alimentación saludable, concienciando a los más jóvenes sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas. La sede de Antequera ha ido un paso más allá, organizando desayunos saludables en diferentes centros educativos, donde alumnos de primaria y secundaria han podido aprender, a través de la práctica, cómo una alimentación equilibrada puede contribuir a su bienestar presente y futuro.





Por último, durante el mes de abril, la AECC Málaga instalará unas 50 mesas informativas sobre cáncer de colon en toda la provincia. Con esta iniciativa se busca sensibilizar a la población sobre la importancia del cribado de colon, una prueba fundamental para la detección precoz de esta enfermedad. La prevención y la detección temprana pueden salvar vidas, y la Asociación continúa trabajando para que este mensaje llegue a toda la ciudadanía.