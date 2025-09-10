El objetivo es reforzar el posicionamiento de Andalucía como un destino náutico internacional sostenible y de calidad

Marinas de Andalucía viaja a Reino Unido para participar en el Southampton International Boat Show 2025

La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, Marinas de Andalucía, estará presente en el Southampton International Boat Show 2025, que se celebra del 19 al 28 de septiembre en Mayflower Park, en la ciudad costera de Southampton.

Isabel Naranjo

Malaga |

Puertos
Con más de medio siglo de historia, este salón se ha consolidado como el evento náutico más grande del Reino Unido y uno de los más influyentes de Europa, con la participación de cientos de empresas del sector, una gran afluencia de visitantes y el puerto deportivo flotante más grande de Europa, construido expresamente para el evento.

La presencia de Marinas de Andalucía se enmarca dentro del espacio expositivo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ubicado dentro de la carpa “New Wave Hall”, en el estand H390. “Agradecemos el respaldo de la APPA para acudir de manera conjunta a esta importante cita”, ha manifestado Manuel Raigón, presidente de la asociación. Igualmente, Raigón ha destacado que “la participación en este salón supone un paso más en nuestra estrategia de proyección internacional. Queremos mostrar en un mercado clave como es el británico, el potencial de nuestras marinas, la calidad de sus servicios y todo el atractivo de Andalucía como destino náutico”.

Un salón que marca tendencia

El Southampton International Boat Show, que celebra este año su 56ª edición, lo hace con un completo programa que combina la exposición de embarcaciones con actividades paralelas y experiencias únicas tanto dentro como fuera del agua. Más de 300 barcos estarán amarrados en la marina flotante construida, desde veleros y yates de recreo hasta embarcaciones de alta velocidad y otras auxiliares.

Esta cita náutica incorpora, además, nuevos escenarios como el Powerhub y The Cockpit, centrados en la innovación y la náutica de alto rendimiento, o el Wooden Boat Stage, dedicado a la construcción tradicional y a la artesanía naval. La oferta se completa con pruebas de mar, talleres, exhibiciones y una amplia agenda de actuaciones musicales en directo.

