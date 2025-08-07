María Peláe deja una noche de arte, desparpajo y compromiso en Marenostrum Fuengirola

MARENOSTRUM FUENGIROLA

La cantante y compositora malagueña María Peláe ofreció anoche un espectáculo arrollador en el imponente escenario del Castillo Sohail, dentro del ciclo Marenostrum Fuengirola 2025, que reunió a cientos de asistentes en una velada llena de ritmo, mensaje y humor afilado.

Desde el primer acorde, Peláe conquistó a los presentes con su carisma y su voz inconfundible, interpretando temas emblemáticos de su repertorio junto a nuevas composiciones que arrancaron ovaciones, ofreciendo un espectáculo vibrante con su estilo tan característico, que fusiona flamenco, copla y pop.

La puesta en escena, íntima pero cargada de vivacidad, hizo brillar cada rincón del castillo Sohail, que sirvió de marco perfecto para una velada espectacular, donde la cantante alternó momentos de intensidad flamenca con otros de frescura y humor, sello característico de su estilo.

Cada canción fue recibida con entusiasmo, y el público acompañó coreando las letras de sus melodías, generando una atmósfera cercana y festiva, que hizo que la acompañaran con entusiasmo a éxitos como “Mi tío Juan”, “La niña”, “Y quién no” y el emotivo “Que vengan a por mí”, en una noche en la que no faltaron ni las carcajadas ni los pellizcos de sentimiento.

María Peláe, acompañada por una banda de grandes músicos, demostró una vez más su capacidad para aunar tradición y modernidad, con una presencia inigualable y un discurso claro y valiente sobre la libertad, la identidad y la igualdad.

El concierto formó parte de la programación ecléctica y de calidad de Marenostrum Fuengirola, que un año más reafirma su compromiso con la música hecha con verdad, raíz y valentía. El eco de la voz de María Peláez sobre el Mediterráneo cerró una velada inolvidable como una cita imprescindible para los amantes de la música en vivo.

