Marenostrum Fuengirola vibra con la voz eterna de Pecos y su repertorio inolvidable

La noche de ayer quedará grabada en la memoria de todos los fanáticos que guardaron este día en sus calendarios para disfrutar del esperado concierto de Pecos, uno de los dúos más icónicos de la música española que hicieron sold out al poco de anunciar su fecha en Fuengirola. Bajo el cielo estrellado y frente al incomparable marco del mar Mediterráneo, los presentes vivieron un viaje musical cargado de nostalgia, emoción y energía.

Desde que sonó la primera melodía, Pecos logró una conexión inmediata con sus fans, interpretando con maestría grandes éxitos que marcaron generaciones, junto a nuevas canciones que reafirmaron su vigencia artística. Cada tema fue coreado por todos los presentes que no dejaron de aplaudir y cantar, convirtiendo el concierto en un auténtico espectáculo.

El dúo, que lleva más de cuatro décadas escribiendo páginas de oro en la música española, ofreció un repertorio que combinó la melancolía de sus baladas más icónicas con la frescura de arreglos renovados. Temas como “Esperanzas”, “Háblame de ti” o “Señor” desataron la ovación del público, que no dudó en seguir a los artistas en cada verso, creando un momento de pura emoción.

Entre canción y canción, los hermanos dedicaron unas palabras de cariño, recordando la importancia de seguir encontrándose con su público después de tantos años. “Muy buenas noches, Fuengirola, es un placer estar aquí después de tantos años, hacernos un favor y vamos a hacer que todas estas canciones nos hagan recordar un momento bonito”, expresaron los artistas, arrancando un aplauso que resonó desde el escenario hasta el último rincón del recinto fuengiroleño.

La producción, impecable en sonido e iluminación, reforzó una atmósfera mágica, ofreciendo una experiencia sensorial única. La brisa marina, el juego de luces y la cercanía de los Herrero crearon un ambiente íntimo y, al mismo tiempo, grandioso.

Con este concierto, Marenostrum Fuengirola reafirma su compromiso de traer a su escenario a las figuras más queridas y emblemáticas de la música en España, consolidándose como uno de los festivales de referencia en el calendario cultural del verano.