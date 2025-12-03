Marenostrum Fuengirola celebrará el 25 de julio de 2026, junto a Los Delinqüentes, sus 25 años de música

Después de casi 15 años desde su disolución, y habiendo anunciado previamente su concierto en Madrid en abril de 2026, Marenostrum Fuengirola será uno de los nuevos recintos elegidos por Los Delinqüentes para celebrar que sus éxitos llevan sonando 25 años por todo el territorio nacional. La banda originaria de Jerez de la Frontera interpretará sus afamadas canciones en el escenario principal Unicaja, a orillas del mar Mediterráneo, bajo el lema de su gira ’25 Años del Sentimiento Garrapatero que nos traen las Flores’, que lleva por nombre el primero de sus álbumes publicados. El concierto tendrá lugar el 25 de julio de 2026.

La gran fiesta del baile y el cante tendrá lugar el próximo verano en el recinto fuengiroleño gracias a Los Delinqüentes y a todas esas canciones con las que cada vez que suenan sus primeros acordes, consiguen arrancan la emoción de quienes lo escuchan. Algunas de estos temas son ‘La Primavera Trompetera’, ‘El Aire de la Calle’ o ‘Nube de Pegatina’. Composiciones con la que los gaditanos han conseguido alcanzar millones de reproducciones en plataformas digitales. Su estilo mezcla rumba, flamenco, reggae e incluso rock.

En este concierto, la figura de Er Migue tendrá un lugar muy especial: su voz y su imagen se integrarán en el espectáculo a través de una proyección sincronizada en el escenario, en un homenaje profundamente emotivo al motor creativo y espiritual de la banda.

Nacidos en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, dejando un legado que sigue vivo en toda una generación marcada por su “sentimiento garrapatero”. Su vuelta supone un acontecimiento cultural ineludible.

Entradas a la venta viernes 5 de diciembre en https://marenostrumfuengirola.com

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Medina Azahara (22/05); Fulanita Fest (29-31/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Ignatius Farray (07/06); Dani Martín (13/06); Salva Reina (14/06); Aitana (19/06); Manu Sánchez (21/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); El Monaguillo (28/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Los Delinqüentes (25/07); Operación Triunfo (31/07); Hombres G (01/08); Underworld (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).