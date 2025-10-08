Manuel Turizo sube la temperatura en el Selvatic Málaga Fest

Manuel Turizo subió la temperatura del Selvatic Málaga Fest en una noche que quedará grabada en la memoria de miles de malagueños. El artista colombiano consiguió un sold out días antes del concierto, demostrando que merecía la pena la espera. Turizo nos abrió las puertas de su “Apartamento 201” y ofreció un espectáculo redondo: una experiencia sensorial, visual y musical que convirtió el recinto malagueño en un auténtico festival de emociones.

Parece que los malagueños no quieren que el verano termine y están dispuestos a seguir celebrando la vida bailando al ritmo de bachata. Un público diverso y entusiasta que igual acudía en familia con todos los niños, en pareja bailando cada tema o en pandilla, pero todos coincidían en darlo todo y pasar una noche inolvidable.

Desde el escenario, Turizo saludó al público con cercanía y simpatía: “Los que se sepan las canciones, que las canten; los que no, que las bailen; y los que vengan con su pareja, ¡que la agarren!”, creando ya un vínculo directo con el público que no desapareció en ningún momento.

Mención especial merece el impactante concepto escénico del tour. El escenario recreaba un apartamento con distintos espacios que simbolizaban diferentes emociones y momentos vitales: un rincón para la pasión y deseo, un comedor festivo donde compartir con amigos o una estancia de introspección y soledad. Un viaje escénico y emocional en el que Turizo transitó de la balada más íntima al ritmo frenético del baile, con una naturalidad y entrega arrolladoras.

En el escenario, siempre cómplice, hermano Julián Turizo, quien no solo hace coros, sino que también compone y participa activamente en el show.

El poderío vocal del artista colombiano impresionó a todos: manejó los graves y agudos con soltura, demostrando una madurez artística que lo consolida como una de las voces más destacadas del pop latino actual.

La gira “201 Tour” llegó a Málaga como parte de sus 15 conciertos por España este otoño. Este espectáculo, descrito por los promotores como una experiencia inmersiva, combina música, narrativa visual y escenografía en un formato que recuerda a producciones de artistas como C. Tangana o Bad Bunny, donde el intérprete se mueve por el escenario como si estuviera literalmente en casa. Tanto es así, que Turizo llegó a cambiarse de ropa ante el público, sin abandonar el escenario, reforzando esa sensación de intimidad y cercanía.

Los temas más esperados no faltaron: “La Bachata”, “El Merengue”, “1000 Cosas” (que también interpreta junto a Lola Índigo), “Vagabundo” o “Qué Pecao”, entre otros, pusieron al público a cantar y bailar hasta el final del show.

El Selvatic Málaga Fest vivió así un gran cierre de temporada, en una jornada sin incidentes y con un ambiente excepcional. Los asistentes disfrutaron no solo del concierto, sino también de una experiencia completa: gastronomía en los food trucks, merchandising oficial, cócteles y una sesión de DJ posterior para seguir bailando hasta altas horas.

El festival se despedirá definitivamente de la temporada el próximo 19 de noviembre, con el último concierto de Anuel, cuyas entradas ya están a la venta.