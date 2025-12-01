CONTENIDO PATROCINADO

Manuel Spinosa: la historia real detrás del joyero que transforma compromisos

Cada vez más parejas eligen la Costa del Sol para diseñar su anillo de compromiso. En este escenario romántico, destaca un nombre que ya forma parte de la historia local: Manuel Spinosa, una firma que nace en 1958 y que hoy es referente en joyería artesanal y diamantes certificados. https://manuelspinosa.com/es

Un legado que empezó con un sueño La historia comienza con su abuelo, un joyero autodidacta que aprendió el oficio por correspondencia y recorrió los pueblos andaluces con su maletín, reparando relojes y creando pequeñas joyas para la gente humilde. En los años 60, la familia se trasladó a Cataluña y abrió un taller en Tarragona. Allí construyeron una reputación basada en tres pilares que aún definen a la marca: calidad, honestidad y servicio al cliente.



Manuel creció entre limas, pinzas y piedras preciosas. Mientras otros niños jugaban al balón, él jugaba en el taller familiar, aprendiendo sin saberlo el oficio que le marcaría de por vida.

Formación artística y técnica: tradición + innovación La pasión lo llevó a estudiar Bellas Artes en Tarragona, donde se adentró en el dibujo técnico, la escultura y el diseño artístico. Después llegó Barcelona, donde se especializó en gemología —especialmente diamantes— y diseño 3D. Esa mezcla de tradición artesanal y tecnología de vanguardia define hoy el estilo Spinosa: joyas clásicas reinterpretadas con un toque innovador.

Marbella: donde amor y joyería se encuentran En 2005, Manuel decidió volar solo y eligió Marbella como hogar de su nuevo proyecto. La ciudad lo atrapó por su energía cosmopolita y su mezcla única de culturas y estilos de vida. Muy pronto, tanto residentes como visitantes empezaron a confiar en él.

En 2014 amplió su taller, incorporó artesanos y creó un equipo profesional que comparte la misma filosofía: cada cliente merece una joya única y una experiencia inolvidable.

Su especialidad emergió de manera natural: anillos de compromiso y alianzas personalizadas. “Cada novio llega con nervios, ilusión y muchas preguntas. Y acompañarlos en ese momento… es un privilegio”, explica Manuel.

Como fabricante directo, Manuel Spinosa ofrece algo que pocas joyerías pueden igualar: diseños exclusivos, diamantes certificados y precios de taller, sin intermediarios.

En el Centro de Diamantes de Marbella, cada pareja recibe asesoramiento de un gemólogo acreditado por la GIA. Además, como novedad, los novios pueden solicitar un documento muy especial: La Declaración de Amor Eterno, un gesto simbólico donde el novio certifica que ese anillo es único y está destinado exclusivamente a su pareja. Spinosa Diamonds actúa como testigo de esta promesa.

Manuel mira hacia adelante sin perder sus raíces. Quiere que Marbella y Málaga se consoliden como epicentro nacional del amor, un destino donde las parejas viajen para crear su anillo de compromiso.

Por ello, hoy Spinosa Diamonds realiza envíos a toda España y ya contempla una futura expansión hacia Madrid capital.

Una firma que inspira confianza Con décadas de historia, una tradición familiar auténtica y una mente siempre orientada al futuro, Manuel Spinosa 1958 se ha convertido en un referente nacional. Más que joyas, ofrece momentos que se guardan para siempre.

Avd.Miguel Cano, 29602 Marbella-Malaga, telf.: 0034 649891997

